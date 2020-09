La razón por la que Keeping Up with the Kardashians llegó a su fin

El reality "Keeping Up with the Kardashians", que tuvo varias temporadas, llegó a su fin.

Se señala que la emisión saldrá de la pantalla debido a los bajos niveles de audiencia, además de los escándalos en los que sus protagonistas se han visto envueltos, pero otro aspecto a destacar es la pérdida económica, pues las socialités llegaban a cobrar hasta 90 millones de pesos por cada integrante. Fue Kim Kardashian quien dio la noticia del término del programa, el cual llegará a su fin en 2021 después de 14 años al aire y 20 temporadas transmitidas. Existen varias explicaciones al respecto, una de ellas es la baja audiencia, ya que en su momento de mayor éxito, las Kardashians llegaron a captar hasta más de 10 millones de espectadores, pero en 2018 apenas rebasaban el millón de teleaudiencia.