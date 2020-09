Plataformas digitales se inscriben al SAT

Airbnb, Facebook, HBO, Zoom, LinkedIn y Spotify son algunas de las empresas extranjeras que ya se dieron de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con ello suman un total de 35 prestadores de servicios digitales que integran la lista de empresas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para efectos del pago del IVA. En julio pasado, el SAT dio a conocer el primer listado, en el cual aparecían: Uber, Bloomberg Finance, Microsoft, Expedia, Netflix y Amazon.

En esta ocasión se inscribieron al padrón de contribuyentes: Airbnb, la empresa con domicilio fiscal en Irlanda, que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos. También de Irlanda se dio de alta: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Facebook Technologies Ireland Limited, Facebook Payments International, Limited.

Con domicilio en Estados Unidos se inscribieron: Claro Video, HBO Digital Latin America, la transmisora de video Roku, Zoom Video Communications, INC, a empresa de contenido de películas y televisión IMDb.com, INC, la aplicación digital de música Fender Digital LLC, la plataforma de educación virtual Coursera, Inc, la de renta de autos de Expedia Carrentals.com, Inc, Apple Services LATAM, LLC.

Spotify AB está registrada con ciudad y país de origen en Suecia.

De España se dieron de alta: la empresa de directorios por internet The Mind Hub Company, S. L. y Verticales Intercom, Sociedad Limitada.