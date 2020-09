Lagunero brilla en el raquetbol

- Destacándose como una joven promesa del raquetbol mexicano, el lagunero Carlos Alberto Ramírez Ortega ya cosecha resultados importantes en este deporte, siendo un digno representante de su ciudad y de su estado, con miras a ser representante nacional en un futuro cercano.

Este atleta lagunero heredó un gran estilo y el gusto por este deporte, ya que su papá, José Guadalupe Ramírez, es un reconocido exponente de esta disciplina en la Comarca Lagunera, destacando en torneos locales y regionales. "Inicié en del deporte a los nueve años, edad en la que me enseñaron lo básico del raquetbol, pero a partir de los once entré de lleno a la disciplina. He practicado de niño varios deportes, basquetbol, futbol, natación, equitación, tiro con arco, que me han servido demasiado", señaló.

A decir de Carlos, se decidió por el raquetbol debido a que "es un deporte muy atractivo, que combina la velocidad y la estrategia y porque es un tipo de juego de inteligencia". Este joven lagunero, futuro del "racquet" a nivel nacional e internacional, ya tiene perfectamente marcadas sus METAS y objetivos, en los que incluye dejar en lo más alto a su estado y a su país: "es muy importante representar a mi estado de Coahuila y tratar de representarlo de la mejor manera. Me encantaría representar a México en un torneo Panamericano, Centroamericano y a nivel mundial", afirmó.

"Mi META es ganar unos Juegos Nacionales Conade, también un nacional y posteriormente pensar en la IRT (Tour Internacional de Raquetbol)", sentenció.