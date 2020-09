Fernando Sujo, el nuevo ídolo lagunero

Su voz estremece, conmueve. Si le canta al desamor, transporta a quien lo escucha a una relación fallida y entonces vienen los recuerdos; y si se enfoca en el amor, logra todo lo contrario. Así de potente es su talento.

El es Fernando Sujo, el torreonense que triunfó en La Voz Azteca el pasado 31 de agosto y que para muchos habitantes de la región se ha vuelto su ídolo, basta ver las muestras de cariño que recibió en redes sociales y además, de acuerdo con el conteo de votos, un sinfín de laguneros le dieron click a su nombre en la aplicación Azteca Conecta, durante la noche de la gran final.

Me siento muy emocionado y agradecido con todo el apoyo que me han brindado. La Laguna me apoyó de manera incondicional. Hicieron caravanas, pancartas, mantas y en verdad que les agradezco de corazón.

Pues fue muy impactante porque para mi edad todo esto ha sido algo muy grande. Como me dijo Montaner, "esta es una responsabilidad que vas a llevar toda tu vida"; y sí, esto es de lo que quiero vivir y le voy a echar muchas ganas.

Pues nada llegué a casa muy feliz por todas las sorpresas que recibí. Después pensé en que se vienen cosas muy padres así que voy a 'machetearle' duro

A mis abuelos. Estuvimos tres meses allá y nos hacía falta estar con la familia, sin embargo, mi mamá y yo sabíamos que hay que hacer sacrificios para lograr muchas cosas.

Eso fue muy complicado. No se podían hacer muchas cosas. Cada que salimos teníamos que desinfectarnos, lavarnos la manos y siempre usando gel antibacterial.

A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a La Laguna y a toda la que gente que me ayudó y estuvo al pendiente de mí.

A Christian le tengo un cariño inmenso. Hicimos mucha conexión, entonces más que un coach lo veía como un hermano. Me dio muchos consejos y enseñanzas. El empezó más o o menos a mi edad.

Nodal me ha dicho que la edad solo es un número y que lo que importa es cómo uno se planta en un escenario y lo entrega todo. Me ha dicho que haga todo de corazón.

Lidiar con mis nervios. Batallé mucho con eso y además soy una persona seria y tenía que estar animando, moviéndome cada que cantaba; fue difícil, pero logré lidiar con todo eso.

Sé que saldrán comentarios de todo tipo. He visto en las redes sociales cómo las personas atacan, pero son cosas que hay que dejarlas ahí. Con el esfuerzo que hemos hecho, con mi madre a un lado de mí, creo que vamos por buen camino y como dicen, uno nunca será monedita de oro para caerle bien a todos.

En una fiesta, había rockolas y todo eso, y total me pusieron a cantar La María y fue cuando nos dimos cuenta que tenía esta voz. A los ocho años empecé a cantar, yo me enseñé solo y hace unos cuatro años me metí a una academia y luego a la rondalla de la escuela (UAL), en donde pude sumar conocimientos.

La quiero muchísimo. Ella ha sido mi coach lagunera. Siempre está al pendiente de un servidor. Cuando yo estaba en La Voz, le pedía consejos y siempre me atendía.

Sí, de hecho siempre me encomendaba a Dios cada que me subía a cantar en La Voz. Fui a la Basílica antes de la final a pedirle a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerzas para continuar. Mi mamá me vio llorar.

Toco la guitarra. Es como mi paracetamol, cada que me estreso, agarró la guitarra y me pongo a tocar. Estudio prepa en la UAL. Me gusta mucho escuchar música.

Canciones de Luis Miguel, de Pedro Infante, de Cristian Castro.

Sí, estoy en eso. Quiero sacar un sencillo de mi inspiración.

Muy bonita, pero creo era un dolor de cabeza para mi mamá ya que yo era muy inquieto.

Me ha hecho mucha falta, pero a pesar de todo eso sí lo veo. Él tiene otra vida, con otra persona y tiene otra hija. Mi papá siempre será mi papá y lo amo con todo mi corazón y bueno sí, mi madre ha fungido como papá y mamá, siempre apoyada de mis abuelos.