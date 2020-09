Almada, con 'bronca' por falta de definición

- Dolido se mostró Guillermo Almada por el revés de anoche. Y es que más allá de sufrir su primera derrota en el Corona como estratega de los Guerreros, el uruguayo, el sentimiento se traduce en no poder brindarle una satisfacción a los seguidores albiverdes.

El técnico sudamericano fue enfático al señalar que merecían más, pero ante la casi nula efectividad que tuvieron ante la META enemiga, no solamente ante Pumas, sino en los últimos encuentros, es complicado aspirar a un resultado positivo.

"Me deja con bronca (coraje) porque nos falta esa efectividad que finalmente definen los partidos, hay que meterla, hay que empujarla, ahí está gran parte del pecado nuestro" y es que agregó que tuvieron errores que el rival los aprovechó con goles.

"De ellos (Pumas) los teníamos bien leídos, analizados, que solamente nos llegarían con disparos de lejos y a balón parado, eran las situaciones de ellos", expresó el charrúa en la conferencia virtual.

"Jugamos mejor que el rival, como pasó y la lógica indica que debíamos ganar el partido, pero el futbol es así, injusto, nosotros limitamos a Pumas, que a lo mejor querían jugar de otra manera".

Almada recalcó que la impotencia es la falta de efectividad, ya que generan ocasiones pero no concretan y así no suman las matemáticas, reconociendo que a diario trabaja la definición con sus elementos.

"Tuvimos el control y tratamos de generar situaciones para que el rival no las haga, defensivamente nos generaron dos disparos lejanos, ninguna jugada elaborada, no fueron situaciones de gol, no le estoy sacando ningún mérito a Pumas, solamente estoy transmitiendo la realidad".

Sobre el liderato obtenido, Andrés Lillini, técnico de Pumas dijo: "Me encanta ser líder, porque uno piensa que es el lugar que se merece estar, así como el resto de los equipos piensan lo mismo, en este caso nos toca a nosotros y vamos a aprovechar".

"Fue un partido cerrado" consideró el estratega, quién agregó que a medida que avancen en el campeonato, se encontrarán con este tipo de situaciones.

"Venimos de visita y el equipo no se cae con un esfuerzo físico importante y ganamos, en el futbol el mérito de este grupo es que no baja los brazos y que estamos líderes hoy, porque estamos donde la institución debe estar".

Sobre Juan Iturbe expresó que tiene capacidades sobresalientes, ya que es un jugador que puede jugar por dentro y por fuera.

"Hoy lo hizo por dentro e hizo el gol que abrió un poco el juego, muy destacado y tenemos que aprovecharlo mucho porque está en un momento muy bueno, su experiencia le hace muy bien al equipo" indicando que un problema muscular no lo dejó seguir en el juego.

Dejó en claro que viene la etapa más difícil de la campaña, ya que el otro 50 por ciento del torneo en el futbol mexicano es donde se define todo. "El grupo tiene que defender esto y se viene una tarea muy complicada porque no podemos caernos, no podemos dar un paso hacia atrás".

Comentó que en el juego de anoche intentaron presionar alto: "sabíamos que ante esto, en algunos momentos el rival iba a jugar largo y ahí teníamos que ganar ese rebote, porque tenemos buen juego aéreo defensivo de los centrales nuestros, pero el desgaste físico se está sintiendo, venimos de jugar el sábado y los dos delanteros que tenemos sufrieron un desgaste, por eso tuvimos que sacarlos del partido. El equipo se siente sólido y la actuación de Talavera sigue siendo determinante junto al resto de los otros 10 jugadores, uno se pone contento de que no vamos retrocediendo, ahora lo que nos queda es seguir por esta senda, mantenernos y dar pasos hacia adelante en cosas que tenemos que corregir".