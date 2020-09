Choques de motociclistas

AL ALZA

En las recientes semanas se han incrementado los accidentes viales en los cuales participan los motociclistas, la mayoría de ellos sin casco, informó el comandante de la Cruz Roja delegación Matamoros, Tomás Carrasco Flores.

"Los que nos comentan las autoridades policiales y de Tránsito, es que muchas veces los motociclistas no respetan los señalamientos, manejan sin precaución y más que nada eso es lo que ocasiona los accidentes", refirió el comandante.

Esa situación, mencionó, les acarrea otros problemas a los paramédicos de Cruz Roja, pues en ocasiones no les reciben a los lesionados en el Hospital General de esta ciudad y como la mayoría no es afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues tienen que trasladarla al HG Torreón, donde no siempre la reciben debido a que no hay cupo o médicos que los puedan atender.

"Todo esto es un problema para nosotros que andamos en la ambulancia, pues no los quieren recibir aunque en ocasiones sea un urgencia muy seria y nos traen de hospital en hospital", explicó Carrasco Flores.

Añadió que el problema se presenta más cuando el lesionado no va acompañado de un familiar que se haga responsable y es que en ocasiones no pueden esperar a que lleguen los familiares por la urgencia misma de la atención médica.

Zona rural

Los accidentes en motocicleta, dijo el comandante, se dan más en el área rural, hacia el sur de la cabecera municipal, donde los motociclistas no manejan con precaución.

