'Nacho' Ambriz lamenta que León no supo cerrar el partido ante Tigres

El entrenador del León del fútbol mexicano, Ignacio Ambriz, lamentó este miércoles que su equipo pudo derrotar a los Tigres UANL, pero no supo cerrar desde el primer tiempo el partido de la novena jornada del Apertura 2020.

"Generamos ocasiones, pero no concretamos, hay que hacer un análisis y trabajar para que el equipo vuelva a ser contundente, no estamos cerrando los partidos y hoy los pudimos hacer en el primer tiempo", aceptó en conferencia tras el empate 1-1 con Tigres.

El antiguo auxiliar de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid reconoció que entre los aspectos a mejorar para su visita del próximo domingo a Querétaro deberán defender mejor en pelota parada por donde cayó el empate del colombiano Francisco Meza, luego de que Fernando Navarro puso delante a los locales.

"En vez de sumar, hoy restamos. Un partido en el que el adversario sabe a lo que juega, sabe manejar los tiempos del partido. En los primeros minutos pudimos anotar, pero distracciones no nos permiten sumar dos puntos importantes que nos meterían en los primeros lugares", señaló.

Después del resultado ante Tigres, el equipo del bajío mexicano se encuentra la segunda posición de la tabla y dejó pasar una oportunidad para ser el nuevo líder del Apertura.

Para Ambriz, sus delanteros, encabezados por el ecuatoriano Ángel Mena y el uruguayo Nicolás Sosa, tendrán que afinar su puntería.

"La falta de contundencia no es un problema, el problema sería que no llegáramos, antes éramos muy buenos cuando atacábamos, hoy no completamos las acciones ofensivas, hay que seguir trabajando y que el jugador se prepare cuando haya una oportunidad de gol", expresó.

Aparte de la falta de tino en el ataque, el estratega mexicano dijo que jugar a las 17.00 horas en León con temperatura por encima de los 20 grados fue un factor para que su equipo no desplegara su estilo de juego en el que destaca la posesión de la pelota.

"Los dos porteros hicieron un gran juego. También jugar a las cinco de la tarde es imposible en esta temporada del año, quisimos defender nuestro estilo y no fuimos contundentes, el clima nos mató, las jugadas que tuvimos no las concretamos y es difícil ganar así", concluyó.