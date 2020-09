'Canelo' Álvarez demanda a Oscar de la Hoya

Saúl Álvarez, mejor conocido como "Canelo", demandó a Oscar de la Hoya, Golden Boy Promtions y DAZN, las organizaciones que manejan su carrera.

Dicha demanda, de acuerdo con "The Athletic", estaría impuesta por supuesto incumplimiento de contacto.

Álvarez firmó un contrato de 10 peleas y 350 millones de dólares con DAZN en octubre de 2018, pero solo dos combates en el pacto, está en desacuerdo con su promotor y la plataforma de transmisión sobre el pago de sus 35 mdd garantizados por función.

"Soy el número uno libra por libra del mundo", dijo Álvarez en un comunicado a "The Athletic". "No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen".