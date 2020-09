Localizan cuerpo sin vida en brecha de ejido en Saltillo

El cuerpo de un hombre fue localizado en una brecha de un ejido entre los límites de los municipios de Saltillo y General Cepeda, el cual se presume falleció luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo.

De acuerdo a los hechos, fue durante la madrugada que se realizó el reporte al 911 de la localización de un hombre sin vida y desnudo de 35 años de edad aproximada. Fue un ciudadano de nombre José Luis Silva, de 60 años de edad, quien se percató del hecho, cuando caminaba por el lugar para dirigirse a su domicilio, en el ejido los Llanos, de Saltillo.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a tomar conocimiento de los hechos.

El cuerpo del sujeto fue encontrado en estado de descomposición, el cual se presume fue arrastrado por una corriente de agua originada por las lluvias recientes en Saltillo.

Fue al arribar al lugar, que los elementos encontraron el cuerpo a un costado de un arroyo, en el antiguo camino a Palma Gorda, entre los límites de Saltillo y General Cepeda.

Tras las primeras indagaciones de la FGE, fue determinado que el ahora occiso, fue arrastrado por la corriente de agua y murió ahogado.

No obstante, al no presentar prendas o documentos sobre su identidad, permanece en calidad de no identificado.