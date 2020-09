Ewan McGregor da recorrido en moto por Latinoamérica

A bordo de motocicletas eléctricas, el actor Ewan McGregor y su mejor amigo Charley Boorman se propusieron recorrer Latinoamérica desde Ushuaia hasta Los Ángeles.

El viaje tuvo como resultado la serie Long Way Up, que se estrena este próximo 18 de septiembre por Apple tv+.

Además de compartir la aventura que vivieron durante 100 días y 13 mil millas (casi 21 mil kilómetros) a través de 11 capítulos, las celebridades esperan retratar otra cara de América Latina más allá de temas como la delincuencia y la pobreza de países como México.

"Nos fuimos en un tiempo en el que en América, Trump estaba diciendo estas terribles cosas sobre los intrusos de la frontera, se hablaba de migración, del muro y toda esta jerga antimexicana, las cosas terribles que él decía de la gente mexicana, y nosotros esperamos mostrar que todo eso son sólo tonterías retóricas", dice McGregor.

"Tuvimos experiencias maravillosas en todos los países que recorrimos. Conocimos gente que era amable y generosa en todo el camino", agregó.

El actor escocés, recordado por cintas como Moulin Rouge, relata que al pisar este país tuvieron que tomar medidas de seguridad como una responsabilidad hacia su equipo de trabajo, como cuando les decían que no viajaran de noche, pero siempre estuvieron bien.

"La gente más asustadiza nos decía que los cárteles sabían que ahí estábamos, y nosotros pensábamos: 'sabrán, ¿les importaremos? ¿Qué van a hacer con dos tipos con cámaras en motocicletas?' Así que nuestra experiencia siempre fue positiva pero espero que podamos contraer algo de la negatividad que viene de la gente que está muy arriba en América".

Para los amigos, este es su tercer recorrido de este tipo: en 2004 viajaron de Londres a Nueva York en Long way round y en 2007 bajo el nombre Long way down, desde Escocia hasta Sudáfrica.

En esta ocasión, sumándose a un estilo de vida más sustentable en pro del planeta, es que decidieron recurrir a motocicletas eléctricas en las que viajan a través de 16 cruces fronterizos y 13 países.

"Una de las cosas que siempre hemos amado de hacer estos viajes es que, a pesar de lo que estén pasando o en qué situación están, la generosidad y la amabilidad de la gente es enorme", comentó Boorman.

En México vivieron una experiencia hermosa, aseguraron, y uno de los lugares que recuerdan con más cariño es Oaxaca, donde probaron de las mejores comidas del viaje.

"Le preguntamos a la persona del hostal en donde nos quedamos, dónde podíamos probar los mejores mariscos y nos llevó a una gasolinera. No entendíamos porqué, nuestro español es muy malo, pero nos llevó ahí debajo de una lona y fue la mejor comida", señaló McGregor.