Durango registra 312 contagios de COVID-19 en tres días

En los últimos tres días, el estado de Durango registró 312 casos positivos de COVID-19 y ocho defunciones. Es la capital la que se mantiene a la cabeza con el mayor número de contagios confirmados mientras que el municipio de Gómez Palacio, en el número de defunciones al alcanzar 220 muertes por el virus.

Además, el pasado domingo 6 de septiembre, el estado registró un nuevo récord de contagios con un total de 156 casos en un solo día desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en la entidad.

Hasta entonces, era el 3 de septiembre la fecha con mayor contagio desde el inicio de la contingencia sanitaria, al registrar 150 contagios en un solo día. El lunes se contabilizaron solamente 56 casos y una defunción, mientras que ayer martes, el registro que se alcanzó fue de 100 casos de COVID-19 y 7 defunciones. Por lo tanto, en estos últimos tres días se alcanzaron los 312 nuevos contagios para llegar a un acumulado de 6,983 personas contagiadas y 528 defunciones.

De ese total de muertes registradas por el virus del SARS-CoV-2, 220 se registraron en el municipio de Gómez Palacio, mientras que en el municipio de Durango hubo 205 fallecimientos.

Se reportan además a 156 personas hospitalizadas, de las cuales 48 se consideran en estado grave. Hasta el momento, 4,084 pacientes se han recuperado.

Del total de contagios acumulados, 3,198 se presentaron en Durango capital, 2,363 en Gómez Palacio, 612 en Lerdo, 124 en Pueblo Nuevo y el resto está distribuido en varios municipios, donde se reportan menos de 100 contagios desde el inicio de la pandemia.

En su mensaje del pasado lunes, el secretario de Salud, Sergio González, llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia, pues la pandemia aún no termina y no hay fecha para que eso suceda, pues aclaró que será hasta que exista una vacuna de protección.