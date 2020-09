Viven múltiples emociones con clases en línea

Emociones como la frustración, la impotencia y el estrés han sido una constante desde que inició el confinamiento por la pandemia y las clases desde casa.

En ello coincidieron docentes y demás participantes en el primer simposium virtual "Intervención primaria por estrés agudo derivado del confinamiento a causa del Covid-19", que se desarrolla a través de las plataformas digitales y redes sociales con la finalidad de favorecer el aprendizaje en los alumnos.

Los docentes que participan han manifestado los grandes retos que representa educar a distancia, ya que se han dado cuenta de las desigualdades y limitaciones, principalmente tecnológicas, de sus alumnos.

"Yo me siento desde que inició la cuarentena, en una paranoia total", narró la maestra Paty, quien dijo salir solo a lo indispensable por el miedo a contagiarse y a contagiar a su familia.

Además, externó sentimientos de culpa al cobrar cada quincena porque sabe de la difícil situación económica de muchas familias duranguenses, incluidas las de algunos de sus alumnos. Además de que el temor por perder esa estabilidad económica es constante.

Para ella, quien es maestra con más de 30 años de servicio, ha sido muy difícil adaptarse a la tecnología. "Por supuesto que tenía computadora, pero la usaba como máquina de escribir (...) Pero de manera abrupta los dispositivos móviles se convirtieron en las herramientas esenciales para realizar mi labor", compartió.

Por su parte, la maestra Jazmín, de Educación Especial, narró que los alumnos con requerimientos especiales han sido excluidos durante la pandemia, porque no todos los padres dan seguimiento a las actividades.

Además, localizar a todos sus alumnos tampoco ha sido fácil. "Tengo niños a los que no puedo localizar por WhatsApp, ni por teléfono, niños con los que el único contacto que teníamos era por visitas domiciliarias".

Estar en casa representa ser "mil usos" porque los docentes y los padres de familia están entre las clases, las labores del hogar y los múltiples pendientes.

Claudia, representante de los padres de familia en el foro, mostró preocupación y angustia por el desempeño académico de sus hijos al reconocer que no tiene las herramientas ni la preparación con las que cuentan los maestros.

Quienes siguen la transmisión por las redes sociales, también expusieron situaciones de estrés. "Soy educadora y debo confesar que en 22 años de servicio, jamás me había sentido tan estresada, tuve que ir al Cardiólogo, particular por cierto, pues la presión arterial esta en un sube y baja constante; me han resultado otras situaciones de salud, el viernes estuve en urgencias del ISSSTE, con miedo de contagiarme o contagiar a mi familia, pero la situación económica no da para más para más", escribió Norma.