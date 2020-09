Proliferan puestos de comida callejera sin medidas contra COVID-19 en Durango

Cada día en las calles proliferan más los comerciantes informales que se dedican a la venta de alimentos.

Lamentablemente la autoridad municipal se ha olvidado de realizar vigilancia y verificar si los establecimientos de comida callejera o informales cubren con las medidas sanitarias de seguridad y es que es notorio que no existe vigilancia porque a donde quiera que uno voltee a ver estos establecimientos puede ser notorio que no existe ninguna sana distancia entre los clientes de los mismos, medida que sí les están exigiendo y vigilando a los restaurantes formales y si no las acatan, entonces les cierran el establecimiento.

Y es que cada vez es más notorio que el número de negocios de comida callejera va en aumento, aunque se puede culpar a la pandemia de ello, pero para que puedan establecerse en el centro de la ciudad se requiere un permiso que debe de ser otorgado por las autoridades municipales quienes aseguran que ya no se han otorgado permisos para el centro de la ciudad, pero la realidad es que cada vez existen más y más establecimientos de comida.

Se desconoce si todos tienen el permiso correspondiente, pero sin importar si existe o no permiso, lo que sí es notorio es que nadie sigue las medidas de seguridad sanitaria, es más, ahí la gente y los dueños de estos establecimientos se olvida que existen medidas de seguridad sanitaria porque no tienen ninguna autoridad que les recuerde la importancia de cumplirlas para no ser parte de las estadísticas diarias del COVID-19.