Sí habrá 'Desfile Patrio de la Independencia'

La tradición de los desfiles por la Comarca Lagunera, para celebrar las Fiestas Patrias, continuarán durante este 2020 adoptando nuevas medidas a causa del COVID-19, con la realización de un desfile automovilístico, pactado para realizarse el próximo domingo 13 de septiembre.

Un grupo de entusiastas aficionados a los automóviles, se dieron a la tarea de organizar esta actividad, a la que están invitados para participar todos los laguneros que cuenten con coches antiguos, clásicos y modificados, todos tienen cabida en el desfile que, contrario a otras ocasiones, esta vez no finalizará con una exhibición, para así inhibir la conglomeración de personas y el riesgo de contagios de COVID-19.

DERRAMA ECONÓMICA

Los detalles de este "Desfile Patrio 2020" fueron dados a conocer ayer mediante conferencia de prensa que fue encabezada por Juan Antonio Ayala, quien a su vez, es el presidente del comité organizador de este desfile y otros, como el que se realiza al inicio de la primavera. También estuvieron presentes, miembros del comité organizador, como el conocido promotor automovilístico, Óscar Rodríguez Aguirre y Rodolfo "Rudy" de la Mora, además de Fernando Orrante, representante del hotel sede del evento.

250 AUTOS son esperados para tomar parte de este desfile que comenzará a las 10:00 horas.

Se espera contar con un aproximado de 250 automóviles, ya que se han inscrito al momento cerca de 180 y es durante los días previos al evento, cuando aumenta el ritmo de inscripciones, las cuales se realizan mediante redes sociales y no tienen ningún costo. La visita de vehículos procedentes de Monterrey, Zacatecas, Durango, Saltillo, Chihuahua, entre otras ciudades, podría arrojar un aproximado de un millón de pesos en derrama económica que se quedará en Torreón, al consumir servicios, noches de hotel, restaurantes, autolavados, entre otros.

RECORRIDO

El "Desfile Patrio 2020" partirá en la confluencia del bulevar Independencia y el Periférico Raúl López Sánchez, desde el estacionamiento del mall ubicado en ese lugar, para partir hacia el centro de la ciudad, mediante el bulevar Independencia. Al arribar a la calle Mariano López Ortiz (12), los coches virarán hacia su izquierda para incorporarse a esa vialidad, llegando hasta la avenida Abasolo para girar hacia su derecha, doblando nuevamente en la calzada Colón hasta su confluencia con la avenida Matamoros, a la que se incorporarán para arribar a la plancha de la Plaza Mayor, donde culminará el recorrido.

Aunque no se realizará exhibición o convivencia para evitar aglomeraciones, sí se tomará una fotografía oficial en la Plaza Mayor, en la que aparecerán todos los automóviles participantes, para dejar inmortalizado el evento y preservar la tradición de los desfiles patrios, a pesar de no poder contar con la población en general durante esta ocasión. Todos los laguneros que cuenten con automóviles clásicos, antiguos, modificados o tunning, están invitados a registrarse para formar parte del evento, que no tendrá costo de inscripción y a los primeros 100 autos inscritos, se les otorgará un atractivo kit de participación.