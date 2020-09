Salida, por falta de atención: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, calificó la salida de 10 Estados, entre ellos Coahuila, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como "un llamado de atención serio" al Gobierno federal.

Consideró que la salida de los mandatarios de ese organismo obedece a la falta de atención desde la Federación hacia el resto del país, además de que con el presidente López Obrador se ha tenido un regreso al centralismo de tiempos anteriores.

"Es un llamado de atención serio, sobre todo al Gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Hemos vuelto a etapas ya superadas en un México hegemónico donde la voluntad del presidente era la única que contaba, se habla de una transformación, pero volvimos a una transformación hacia un México antidemocrático", manifestó.

Zermeño destacó que es necesario hacer vigente el pacto federalista, toda vez que el esquema fiscal actual tiene más de 40 años sin modificaciones y las necesidades del país han cambiado por completo.

Para ello, llamó a que se coordinen esfuerzos para que las entidades puedan establecer un diálogo más claro y efectivo con las autoridades federales, ya sea dentro o fuera de organismos como la Conago, en el que para efectos prácticos no había obligaciones legales y estaba siendo una instancia "donde van únicamente a tomarse el café".

"El 80 por ciento de la recaudación nacional lo maneja el Gobierno federal y poco tienen que hacer las entidades federativas para que el diseño del gasto público de ese 80 por ciento, pues tengan ellos cuando menos alguna opinión, o sea, hay que andar mendigando nuestros propios recursos, hay que andarle diciendo al Gobierno federal si hace una carretera, si hace un puente, si hace una obra, si hace un hospital o no", expresó.

Fue durante el lunes que la Alianza Federalista de gobernadores sesionó en el estado de Chihuahua. Ahí determinaron por votación unánime salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores los mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Colima.

Ayer martes el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó afirmando que los mandatarios "están en su derecho" de salir de la Conago, toda vez que el organismo no cuenta con obligaciones legales y se armó precisamente en un ánimo democrático.

El alcalde Jorge Zermeño además se refirió a las críticas que ha realizado el presidente López Obrador sobre los diversos fideicomisos disponibles para el apoyo de estados y municipios, mientras la economía del país se queda sin recursos para atender necesidades emergentes de cara al 2021.

"El recorte federal tiene muchas circunstancias, entre otras pues evidentemente una economía que se ha caído por diversas razones, entonces tenemos que ser más eficaces en el recurso que hay, no se puede tener dinero de la noche a la mañana, el año que entra no pinta muy favorablemente en el tema económico… Ya lo dijo el secretario de Hacienda, el año que entra ya no va a haber 'guardaditos'. ¿Cuáles eran? Pues los recursos que Gobiernos anteriores, que ahora critica el actual Gobierno, hicieron un fondo de ahorro para contingencias como estas, que ya se lo están gastando", afirmó Zermeño.

Renuncian a la Conago

