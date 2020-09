Ofrecerán descuentos en trámites de testamento en Gómez Palacio

Septiembre es conocido como el mes del testamento y debido a ello el Ayuntamiento firmó un convenio con la Notaría Pública Nº13, a cargo de María Yolanda Díaz Quiñonez, para brindar este servicio a los ciudadanos con un descuento considerable.

En dicho convenio se establece la aplicación de un descuento adicional al costo establecido por los Gobiernos federal y estatal, que es de 1,500 pesos, beneficio que se puede tramitar también en el DIF Municipal, institución que también firmó convenio con la notaría pública.

De este modo, con el descuento adicional, la Notaría Pública Nº 13 aplicará un cobro de 1,000 pesos en septiembre y de 1,200 durante el mes de octubre a quienes acudan a realizar el trámite correspondiente.

En el supuesto de que una persona no deje listo su testamento, la ley establece quiénes serían los herederos y en qué proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida de tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, pues tendría que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló testamento alguno.

Una persona que realiza su testamento evita conflictos familiares y tiene certeza de a quién le dejará sus bienes cuando ya no esté presente, además siempre se puede modificar el testamento y para hacerlo solo es necesario acudir con el notario público para manifestarle los cambios que se quieren hacer al testamento.

El testamento es un acto revocable y modificable, por lo que puede ser cambiado cuantas veces sea. Si durante su vida otorgó varios testamentos, el último de ellos será el que cumplirá con su voluntad y, por tanto, el único válido.

Actualmente es la segunda ocasión en la que el Ayuntamiento de Gómez Palacio lleva a cabo la firma de este convenio.

La importancia de elaborar un testamento radica en garantizar que perdure el patrimonio del propietario o testador a pesar de que este fallezca, pues plasma su última voluntad. El testamento debe hacerse siempre ante un notario público, lo cual otorga la certidumbre de que se hará respetar la voluntad de quien lo lleva a cabo.