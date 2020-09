Samsung podría lanzar un smartphone transparente

Si pensabas que ya no había mucho que ofrecer en los teléfonos inteligentes, las marcas no paran de buscar nuevas maneras de sorprender a los consumidores y Samsung cree que para hacerlo debe ir más allá de los modelos plegables y patentó un diseño transparente. De acuerdo con una solicitud de patente que se realizó a inicios de este año, la marca surcoreana podría estar trabajando en un smartphone transparente, lo que no resulta nada sencillo pues cada pixel de la pantalla en el celular estaría diseñado para permitir que la luz lo atraviese. Y no solo eso, el verdadero reto será que la marca encuentre la manera de colocar la batería y otros componentes para no interferir con la pantalla transparente o, de alguna manera, hacer que esos elementos también sean transparentes, aunque lo que se dice es que se utilizarán los bordes del dispositivo, pero ello implicaría que sería muy grueso.

En el documento se menciona que se tratará de una pantalla OLED transparente que, además, puede ser flexible como en los Galaxy Z. Las patentes fueron registradas ante la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos) y la OMPI (Oficina Mundial de Propiedad Intelectual) de acuerdo con el blog tecnológico holandés LetsGoDigital, que también proporcionó una maqueta del dispositivo en cuestión. Por supuesto que por ahora se trata solo de una idea pero, en los dibujos de patentes de Samsung, se puede ver que la pantalla del teléfono se asemeja a una ventana a través de la cual se puede ver la mano del usuario. Solo los biseles en los costados son oscuros. No está claro exactamente si la idea de la empresa es lanzar un dispositivo con esta característica para alguna funcionalidad en especial o simplemente es un diseño arriesgado en busca de ganar más consumidores. Aun así vale la pena recordar que este diseño no es nuevo. LG lanzó un modelo en 2009, el GD900, con un teclado transparente. Mientras que Sony Ericsson creó el Xperia Pureness que tenía una pantalla transparente. Incluso, Samsung ha desarrollado pantallas OLED transparentes en el pasado, pero estas se usan principalmente para señalización. También hay que decir que estas patentes rara vez se convierten en dispositivos reales, por lo que no hay que esperar que pronto Samsung lance una serie Galaxy S o Note con esta característica, lo que es más, en la patente se menciona que la tecnología podría ser utilizada en otros dispositivos como televisores o computadoras. Si la posibilidad de este diseño te gusta tienes que conocer la Mi TV LUX OLED Transparent Edition, una televisión transparente de Xiaomi. Hace unos meses la marca china dio a conocer el primer televisor OLED transparente producido en masa del mundo, un modelo que parece ser una ventana cuando la TV está apagada, aunque también hay un modo de visualización Always-On para mostrar imágenes y texto mientras el televisor no está en uso. Y está encendida hace parecer que las imágenes están flotando. El diseño del televisor incluye un marco de 5.7 milímetros de grosor colocado sobre una base circular. Cabe señalar que no se puede montar en la pared y el soporte adjunto es la única forma de ponerlo en los espacios. El equipo tiene un tamaño de 55 pulgadas y Xiaomi afirma que puede ofrecer un tiempo de respuesta de píxeles de solo un milisegundo, por lo que puede ser una gran opción para jugar videojuegos. Además, está equipado con un chip MediaTek 9650 con procesamiento de imágenes AI Master Smart Engine que, asegura la empresa, ofrece más de 20 algoritmos de optimización y mejoras para cinco escenarios de uso principales. Puede que nunca veamos el modelo en las tiendas de México. Xiaomi solo anunció su disponibilidad en China por un precio aproximado de 7 mil 200 dólares, es decir unos 160 mil pesos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste