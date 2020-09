Xbox Series S; Microsoft confirma su diseño y precio

Después de que Brad Sams, youtuber dedicado a los videojuegos, lanzara un video 'anticipando' el diseño de la nueva consola, Microsoft contestó a esto con un meme a través de Twitter antes de soltar toda la información de su nuevo lanzamiento.

"Hagámoslo oficial", comentaron en otro tuit mostrando el diseño de la Xbox Series S, la cual contará con un costo de 299 dólares, aproximadamente 6 mil 500 pesos mexicanos.

Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq