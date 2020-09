Brenda Zambrano y Macky González llegan a los golpes en Guerreros 2020

Brenda Zambrano y Macky González, concursantes del programa Guerreros 2020, protagonizaron una disputa que llegó a los golpes.

Y es que desde que arrancó el proyecto de Televisa a finales de junio, ambas mostraron su enemistad que llegó al límite la semana pasada cuando tuvieron un enfrentamiento que llegó a las agresiones físicas antes de salir al aire.

“Brenda y Macky se estaban alistando en el área de maquillaje y peinado, y de repente se empezaron a calentar los ánimos entre ellas, ya que Brenda comenzó a reclamarle cosas. Brenda empezó a decirle a Macky que era una hipócrita, que no soportaba que hablara mal de ella en sus lives y que la saludara como si nada hubiera pasado, y le dijo que todo lo que tuviera que decirle, se lo dijera en la cara", relató una persona de producción del reality a la revista TV Notas.

Según narró la fuente a la publicación, Brenda regresó a la emisión para una revancha luego de haber sido expulsada en julio, pero ya no pudo entrar luego del reciente encontronazo que tuvo con Macky.

Y es que de acuerdo a declaraciones del informante, ésta última trató de evadir a Brenda en todo momento, incluso le llegó a decir en repetidas ocasiones que se calmara, hasta que Zambrano se acercó mucho a ella y le soltó un golpe en la cara.

Luego de la agresión, la persona de producción cuenta que Macky decidió retirarse pero Brenda la alcanzó para seguirla insultando, hasta que continuaron los golpes.

Ante lo ocurrido, la fuente reveló a la revista que la productora de Guerreros 2020, Magda Rodríguez, “no iba a permitir este tipo de escándalos, porque lo único que ocasionaría era perjudicar el proyecto”.

Por su parte, Macky dio a conocer a través de redes sociales que procederá legalmente contra Brenda, mientras que esta última se pronunció respecto a la pelea en sus historias de Instagram.

“Yo llegué el día martes, llegué pues bien, estaba muy molesta por que no entendía por que me saludaba (Macky) y decía después eso en sus en vivo (hablar mal de ella), llegué muy molesta y lo que hice fue llegar y decirle: 'haber Macky ¿qué es lo que dices de mí en tus en vivo? ¿qué soy una falsa, que soy una esto…? Yo no tengo pelos en la lengua y yo te digo lo que has leído, que eres una mala capitana, que eres una mitómana por que lo eres', entonces la tipa me empieza a decir que yo estoy por pura casualidad y me dijo en un tono mamona 'haberrrr reina' y pues yo me enojé y le dí un cachetadón, una cachetada, no me iba a dejar que me estuviera gritoneando ¿osea quién se cree?, después ella sale a buscarme y me empieza a gritar que soy una pin... gata que no sé que”, se le escucha decir en uno de los videos.