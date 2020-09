Protestan en Sudáfrica por anuncios racistas de productos para el cabello

Una campaña publicitaria difundida por el grupo de perfumerías sudafricanas Clicks en la que se denigra el pelo afro, característico de la población negra, ha generado indignación y ha derivado en dos días de protestas ante las tiendas de la cadena en todo el país.

Los anuncios, ya retirados, se exhibían en la web de Clicks y pertenecían a productos de la marca estadounidense TRESemmé (propiedad del grupo británico-holandés Unilever).

En ellos, el cabello de mujeres negras se describía como "encrespado", "apagado" y "dañado", mientras que el pelo liso de las blancas se tildaba de "normal".

El contenido racista llevó al partido de izquierda radical Luchadores por la Libertad Económica (EFF, en sus siglas en inglés) a llamar al boicot de las tiendas a partir de este lunes.

En consecuencia, entre ayer y hoy, protestas y piquetes se sucedieron ante los establecimientos de la cadena por toda Sudáfrica.

En muchos casos, esos actos forzaron a cerrar los locales y, en otros, derivaron en saqueos y daños materiales.

Las protestas no se calmaron este martes, después de que se emitiera una orden judicial para prohibir a los militantes de EFF cualquier acción que paralizara la actividad de las tiendas de Clicks.

La cadena sudafricana emitió el lunes un comunicado de disculpas en el que anunciaba la suspensión de empleo de los responsables de la campaña y la retirada de los anuncios.

Pero el Gobierno sudafricano, a través de la ministra de Pequeñas Empresas, Khumbudzo Ntshavheni, consideró insatisfactoria la postura de la empresa.

"Clicks no entiende la cuestión de que la ofensa no es solo que las imágenes son desconsideradas, sino también el hecho de que representa las opiniones de TRESemmé, que son racistas y reflejan el continuo menoscabo de la belleza de las mujeres africanas y la violencia que sufren cuando consideran no satisfacer ciertos estándares superficiales", afirmó Ntshavheni en una nota.

"Por tanto, quitar los anuncios y emitir una disculpa pública no puede ser suficiente. Clicks tiene que retirar los productos de TRESemmé de sus estantes, como muestra de distanciamiento con proveedores que promueven una mercadotecnia racista", agregó la ministra.

Clicks, en respuesta, anunció este martes la retirada de sus tiendas de los productos TRESemmé y la dimisión del directivo sénior responsable del área implicada en el escándalo.

Estos hechos han reavivado el debate sobre los estereotipos racistas promovidos en ocasiones por las estrategias comerciales y sobre los estándares de belleza impuestos a las mujeres negras.

Se trata de un tema ante el que la sociedad sudafricana es especialmente sensible, debido a las profundas heridas causadas por el pasado de opresión del régimen segregacionista del "apartheid" (1948-1990).

A comienzos de 2018 tuvo lugar una polémica parecida por un anuncio de la cadena de ropa sueca H&M en el que un niño negro vestía una sudadera con el lema "The coolest monkey in the jungle" ("El mono más guay de la jungla").

Las protestas llevaron entonces a la marca a cerrar temporalmente sus tiendas en Sudáfrica.