¿Por qué una perra podría rechazar a sus cachorros?

Seguramente alguna vez has escuchado sobre situaciones donde una perra que acaba de parir a sus cachorros los rechaza e incluso tienen que alejarlos de ella por miedo a que les haga daño.

Esto puede deberse a distintas circunstancias donde el proceso natural de socialización se ve mermado. Aquí te decimos cuáles podrían ser algunas de ellas:

Cachorros enfermos

Instintivamente, las perras sabes cuando algo no está del todo bien con el cachorro, y lo más posible es que no sobreviva. A diferencia de los seres humanos, los perros no conocen sobre medicina, doctores o alternativas, por lo que si el cachorro viene con alguna malformación o son muy débiles como para poder comer, las perras deciden dejarlos fuera para centrarse en los cachorros más fuertes y deja de la naturaleza siga su curso.

Falta de leche

Así como sucede con algunas mujeres, existen perras que simplemente no pueden producir leche suficiente para amamantar a sus cachorros. Si tu perra siente que puede encontrarse en esta situación. De ser así debes recurrir inmediatamente a tu veterinario para que pueda recomendarte la fórmula adecuada.

La salud de la madre

Hay algunas perras que luego de dar a luz sufren distintas condiciones que les generan dolor o que simplemente no les permite sentirse bien y hace que no tengan la fuerza suficiente para cuidar a sus cachorros. Algunos de los padecimientos más frecuentes son las complicaciones post parto como la metritis, una infección del útero o de la mastitis de las glándulas mamarias.

Si ves que tu perra se muestra extremadamente cansada, no quiere comer, tiene fiebre o tiene secreciones vaginales o de glándulas mamarias, llevala al veterinario para atenderla.

Si los cachorros nacen por cesárea

En el caso de los perros, el parto natural si suele tener gran relevancia y es lo que detona muchos procesos hormonales vitales para la perra. Entre estos se encuentra la liberación de oxitocina, que es la hormona que les promueve crear un lazo con sus cachorros. Aunque este no es el único factor, si ayuda mucho, por lo que si tuvieron una cesárea, pueden sentirse menos apegadas a los cachorros rechazarlos o incluso ser agresivas con ellos.

Estrés

También hay casos donde las perras simplemente no quieren cuidar a los cachorros. Puede suceder debido a que el parto les generó mucho estrés y dolor, por lo que pueden estar ya lo suficientemente asustadas como para querer cuidar de ellos.

También puede pasar cuando no tiene un espacio para estar con los cachorros, por lo que es muy importante que no interfieras mucho con ella tocando a los recién nacidos, ya que puede sentirse amenazada y con estrés, lo que puede lastimarla.

Demasiados perros

Otra razón, puede ser que la perra haya tenido demasiados cachorros en la camada. Si se siente muy abrumada por una gran cantidad de perritos puede que rechace a algunos, ya que por naturaleza le parecen demasiados. Si esto sucede, tu debes hacerte cargo de cuidar a los que ha dejado de lado. Tu veterinario deberá indicar cómo será el proceso para alimentarlos.