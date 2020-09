Exservidor denuncia amenazas de muerte

Por el delito de amenazas de muerte, el extesorero de Matamoros, Gerardo Marentes, interpuso una denuncia penal ante la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), en contra de Alberto Piña, primo del alcalde Horacio Piña.

El exfuncionario municipal citó a los medios de comunicación para hacer del dominio público las amenazas en su contra por parte de Beto Piña, quien le exigía dejar ya el cargo de tesorero bajo amenazas de muerte.

Explicó que desde su llegada a Matamoros, en junio del año pasado, encontró un desaseo en las finanzas y de inmediato comenzó a poner orden e incluso lograron un incremento sustancial en los ingresos, lo que fue reconocido incluso por el propio alcalde, además de que los informes mensuales eran aprobados por los regidores.

El problema llegó porque cuando acordaba los asuntos de trabajo con el presidente municipal, siempre estaba presente Beto Piña y era el que tomaba las decisiones por encima del alcalde y luego se presentó la situación de los ingresos por la producción y movilización del melón y sandía, que suman varios millones de pesos.

En virtud de que los ingresos del melón y sandía no están contemplados en la Ley de Ingresos, pues no ingresaban a las arcas municipales y él como tesorero no supo quién se quedaba con ese dinero y fue hasta que algunos regidores, como Gonzalo Barrios, quienes protestaron por eso y otras irregularidades como los ingresos por los permisos de la venta de bebidas alcohólicas, que tampoco ingresaban a la Tesorería Municipal.

Ante el problema que tenía el alcalde, éste le pidió al hoy exdirector de Ingresos, Jaime Padilla, que se responsabilizara y dijera que sí había recibido esos recursos, al igual que al propio Marentes, pero como no aceptaron porque no habían recibido ese dinero, comenzó el conflicto con Beto Piña, aunado a otras situaciones.

"Yo veo un vacío de poder en la Presidencia Municipal de Matamoros, porque el alcalde no asiste a su oficina y todo lo decide su primo Beto Piña y ante las amenazas en contra mía y de mi familia, tuve que dejar el puesto e incluso hasta me salí de mi casa para proteger a mi familia".

Indicó que ayer lunes interpuso la denuncia ante la Delegación de la FGEC, en contra de Beto Piña, para que se proceda conforme a la ley.