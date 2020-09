Suman seis contagios en Sala de Regidores

Al interior de la Sala de Regidores del Ayuntamiento de Lerdo suman ya seis casos de COVID-19, por lo que dicho espacio permanecerá cerrado por 15 días. No se ha informado si el alcalde Homero Martínez se ha practicado la prueba.

El secretario del Ayuntamiento, José Dimas López, informó que son cuatro los regidores que han dado positivo al virus SARS-CoV-2, luego de que 10 de los 15 ediles, más la síndica municipal, se practicaran una prueba por el medio privado, cuyo costo cubrirá el Ayuntamiento. Además, dos asistentes dieron positivo al virus.

El primer caso confirmado fue el del regidor panista Ángel Luna Puente, el cual obligó a que el resto de sus compañeros se realizaran una prueba para confirmar o descartar un posible contagio.

Fue el pasado jueves que Luna informó que había dado positivo, por lo que fue necesario cerrar a la ciudadanía la Sala de Regidores, a fin de llevar a cabo labores de sanitización por parte de Salud Municipal.

"Desafortunadamente hay una situación difícil en el Cabildo, la tenemos que externar, hay cuatro regidores y dos asistentes", informó el secretario, quien aseguró que todos se encuentran asintomáticos.

Sobre la situación del alcalde, quien el pasado lunes 31 de agosto ofreció su informe en dos diferentes eventos a los que asistieron los regidores, así como a la reunión previa a la Sesión de Cabildo celebrada el miércoles 2 de septiembre, el secretario del Ayuntamiento dijo que desconoce si el edil se practicó o no una prueba.

"Es una cuestión voluntaria de cada uno, dependiendo de cómo se sienta. No sé si el alcalde se haya realizado una prueba, tengo estos días que no he platicado con él. Es un hombre muy fuerte y sano, él tomará su decisión si es que no se la ha hecho, aquí está en la oficina, es buena noticia", comentó López.