Docentes de La Laguna demandan entrega de su ahorro

Docentes y personal administrativo de Telesecundaria de la delegación D-II-83 de la Sección 35 del SNTE en La Laguna interpusieron una queja ante la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) con sede en Torreón para denunciar presunta negligencia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al incumplir con el pago del Fondo de Ahorro.

El maestro Leonardo Sifuentes explicó que el recurso debió depositarse desde la primera semana de agosto del año en curso,l o cual no ha sucedido.

"Nosotros queremos que nos den una explicación del por qué no nos han podido hasta esta fecha entregar el ahorro si se supone que desde el día 15 de julio es el último corte del rebaje que nos hacen y ya casi son dos meses y todavía no han hecho entrega de ese ahorro. No sabes dónde está ese dinero o por qué no nos lo han entregado si a nosotros quincena tras quincena nos han hecho nuestro descuento", mencionó.

Sifuentes agregó que la delegación está conformada por 93 personas, de las cuales el 17 por ciento están a la espera de que se les entregue su ahorro que en conjunto suman una cantidad aproximada de entre 500 y 600 mil pesos.

Los quejosos llegaron ayer a las oficinas de la segunda Visitaduría con pancartas, cuyas leyendas decían: "¡Basta ya!, No más burlas, exijo mi ahorro", "Mora, da la cara, queremos nuestro ahorro" y "Auditoría a Mora. Telesecundaria exige su ahorro D-II-83".

Sifuentes agregó que para el Fondo de Ahorro, los beneficiados aportan un 4 por ciento que se aplica sobre su sueldo mientras que el Gobierno del Estado los apoya con un 7.5 por ciento. Señaló que hasta ahora, no han tenido contacto directo con el secretario general de la Sección 35 del SNTE, Jorge Fernando Mora Garza.

A finales del pasado mes de agosto, un grupo de inconformes protestó en la Plaza Mayor de esta ciudad argumentando que el retraso en la entrega de este recurso estaba causando afectaciones económicas en sus familias, considerando también la crisis que ha traído consigo la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En aquella ocasión, Roberto Rangel uno de los miembros de la Sección 35, dijo que eran alrededor de 6 mil personas que estaban esperando su pago y que incluso ya estaban por aplicarles el segundo descuento sobre su sueldo del Fondo de Ahorro correspondiente al siguiente año 2021, mismo que se realiza de forma automática