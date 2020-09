Padres llaman a la Secretaría de Educación de Coahuila a no arriesgar a alumnos

La Unión Nacional de Padres de Familia comité Torreón pidió a la Secretaría de Educación (SE) de Coahuila considerar el regreso a clases presenciales en escuelas públicas de nivel básico hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en color verde, sobre todo porque dicen que no se puede arriesgar a la comunidad estudiantil ni exponerla a los contagios por COVID-19.

"El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que niños y niñas regresarían hasta que ya estuvieran las entidades en semáforo verde y que se garantizara la seguridad sanitaria de todo el personal. A pesar de que ha habido inconvenientes para la conexión de los estudiantes, el ciclo escolar se está salvando desde casa gracias a los maestros, maestras y a los padres de familia, yo creo que lo primero que hay que garantizar es la salud", señaló María Guadalupe Caro Angulo, presidenta de dicha asociación, que incorpora a cerca de 400 padres y madres de familia.

Mencionó que para un retorno seguro a los centros escolares es importante la sanitización de los mismos durante su apertura y de manera periódica. "Nosotros hemos estado en contacto con maestros y maestras, sobre todo del sector público, y nos dicen que muchas veces en las escuelas no cuentan ni con agua, entonces ¿cómo van a hacer que los niños se estén lavando las manos constantemente?Además debe haber gel antibacterial, jabón, cubrebocas para los docentes; es un problema un poquito más grande, no nada más es 'ya estamos abriendo la economía y ya vamos a abrir las escuelas', pues no, hay que esperarnos un poquito más", apuntó.

Caro Angulo indicó que el enviar o no a sus hijos e hijas a la escuela es decisión de cada padre de familia y que en este sentido lo que la Unión Nacional podría hacer es emitir recomendaciones de salud para contener los contagios y además coadyuvar con las escuelas para atender a los estudiantes que acudan a los planteles de forma escalonada. Comentó que en Torreón, esta organización tiene adheridos a alrededor de 400 padres y madres de familia.

Clases a distancia

Aprendizaje en este ciclo escolar. *Las escuelas públicas de nivel básico iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 con aprendizaje a distancia desde el pasado lunes 24 de agosto. *Los contenidos educativos se imparten por televisión y emisiones de radio y los docentes también se apoyan de la conexión a internet. *Mañana miércoles sesionará el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna para analizar el comportamiento del COVID-19 en la región, así como también la situación escolar. *En la Comarca Lagunera de Coahuila son 1,012 escuelas públicas de nivel básico de sostenimiento federal y estatal y poco más de 150 mil estudiantes.