Será mañana miércoles cuando se lleve a cabo una nueva reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, en la cual analizarán temas relacionados a solicitudes de diversos giros que buscan una mayor reactivación económica en el presente mes de septiembre.

Destaca la petición que han estado realizando representantes del sector restaurantero y de bares, quienes llaman a las autoridades estatales y municipales para que puedan ampliar el porcentaje de aforos en sus negocios, toda vez que hasta el momento solamente atienden hasta el 50 por ciento de su capacidad dentro de locales.

También continúan pendientes las solicitudes que le han estado realizado los propietarios de las canchas deportivas y salones infantiles en las últimas semanas, quienes mantienen el llamado a las autoridades para que se puedan liberar sus espacios bajo ciertos protocolos sanitarios, de forma que se puedan comenzar a registrar ingresos sustanciales en sus actividades regulares.

"A nosotros nos ha impactado muchísimo, voy a ser muy honesto y decir que estamos ofertando nuestros servicios siempre. Yo lo que hago es agendar para finales de año y el otro año, pero muchos de mis conocidos en el negocio están rentando así clandestino, yo lo sé y les he dicho que no está bien, están haciendo fiestas con mucha gente sin cuidado, por eso no me parece justo que unos cumplamos y otros no, mejor que digan bien la forma en la que podemos funcionar todos, de una vez; no nos hagamos de la vista gorda", reclama "Sebastián", propietario de un salón de eventos infantiles en la ciudad de Torreón.

Otro de los asuntos que se han difundido desde la semana pasada es la valoración de fechas tentativas para el regreso a clases presenciales para escuelas públicas en el estado de Coahuila. Al respecto, las propias autoridades en la región dijeron desconocer si será uno de los puntos a tratar en la próxima reunión del Subcomité de Salud, pues todavía no se cuenta con claridad en otros temas relacionados, como el rescate y rehabilitación de las escuelas afectadas por robos y vandalismo.

Así lo expresaron el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván; además del representante del Gobierno de Coahuila en La Laguna, Antonio Gutiérrez Jardón. Ambos indicaron que será hasta el mismo miércoles cuando se precise mayor información sobre el posible arreglo en escuelas y el consecuente regreso a las aulas.

Se cuestionó además a la titular de la Comisión de Educación y Cultura en el Cabildo de Torreón, Diana Valeria Hernández, quien dijo desconocer cualquier esquema de colaboración que se haya acordado entre Gobierno del Estado y Municipio para el rescate de las escuelas en el corto o mediano plazo.

