Guerreras alargan su mala racha en casa tras caer ante Atlas

Las Guerreras volvieron a las andadas. Anoche fueron goleadas 3-0 por el Atlas en el Estadio Corona, en el cierre de la cuarta jornada del Guardianes 2020, y así llegaron a diez partidos seguidos sin ganar como locales.

Poco pudieron hacer las Albiverdes ante un conjunto compacto que se llevó los tres puntos de la Comarca, con base en efectividad y un juego colectivo, que terminó por imponerse a las locales.

Y es que el dominio tapatío se hizo evidente durante los primeros minutos, con constantes llegadas sobre la META de Wendy Toledo, quien tuvo que multiplicarse para evitar el mayor daño posible.

Fue a los 5 minutos cuando la cancerbera albiverde tuvo que enviar a córner un tiro libre ejecutado por Joana Robles, que llevaba etiqueta de gol.

Las visitantes querían abrir sí o sí el marcador. En jugada a balón parado al 7', la central Pérez Limón hizo contacto de cabeza con el balón, impactándole en el travesaño, sin que la monclovense pudiera hacer algo.

Pero poco a poco las laguneras reaccionaron. Al 14', Alexxandra Ramírez cedió balón a Estela Gómez para que jalara del gatillo, pero para mala fortuna de la "Paleta", se impactó en el poste.

Cuando mejor jugaban las de Pérez Padrón vino una desatención defensiva, por lo que recibieron el primer gol por parte de la peligrosa Alison González, que estremeció las redes al 17'.

Las Guerreras buscaban empatar los cartones, pero sus "hermanas" de Orlegi Sport se plantaron bien en todas sus líneas, impidiendo que pudieran generar peligro alguno en la portería de Ana Gaby Paz.

Al 30', Alison González escapó en medio de las defensoras verdiblancas, hasta que se topó con Katia Estrada, quien la derribó para que se decretara el penal para aumentar la ventaja por parte de la Academia.

10 PARTIDOS seguidos sin conocer la victoria tienen las Guerreras en el Estadio Corona.

Así se fueron los equipos al descanso, con victoria parcial de las tapatías, que en el complemento buscaron finiquitar el duelo y lo consiguieron. Antes del tercer gol, Adriana Iturbide había avisado al 53', pero el balón fue directo a las manos de Toledo.

Un minuto después, Iturbide en posición adelantada tomó un rebote que Wendy no pudo sujetar, para dejar el marcador definitivo. Posteriormente, el estratega santista metió a las sinaloenses Cinthya Peraza e Isela Ojeda. Las variantes respondieron de inmediato, pero sin poder concretar las ocasiones que se les presentaron, donde la mazatleca, autora del gol la semana pasada del único triunfo del Santos Femenil en la campaña, no pudo marcar de cabeza, mientras que con su botín no pudo vencer a la arquera atlista.

El cuarto gol se les negó a las Rojinegras en el 76', cuando Alison González sacó potente disparo que se estrelló en el poste derecho de Toledo, quien había vencido por el trallazo de la tapatía.

Ya en la parte final del cotejo, con Lucero Lara y Marianne Martínez en la cancha por parte de las locales, pudieron anotar el de la honra, pero Mitzi Martínez evitó en la línea de gol el tanto verdiblanco, luego de una buena jugada de Ojeda por sector derecho.

La derrota deja a las Guerreras con 3 puntos, en la posición 12 de la clasificación. Su próximo partido volverá a ser en el Corona el próximo lunes 14 de septiembre, cuando le hagan los honores a las líderes Chivas Rayadas del Guadalajara.

Para el estratega de las Guerreras, Martín Pérez Padrón, no hubo vuelta de hoja en el duelo de ayer. Enfrentaron a un rival top, que no las perdonó cuando tuvieron la ocasión para marcar.

"Fue un partido bonito, Atlas es un equipo con mucha calidad, esa fue la diferencia, mientras que nosotros estamos formando a estas chicas", declaró el timonel albiverde en la conferencia de prensa virtual. En tono molesto, dejó en claro que no le preocupa que sus pupilas tengan casi un año sin ganar en casa, ya que no tiene presente esa fría estadística, agregando que solamente le interesaba el análisis del duelo contra las tapatías. Tampoco se ocupó por lo que su colega Fernando Samayoa declaró, en el sentido de que el resultado fue justo.

"Estoy trabajando con unas chicas que tienen un aprendizaje tremendo y una actitud mejor. Me preocupa el que no tengamos gol, pero estamos generando a grandes equipos que son bastante difíciles de enfrentar".

Destacó que necesitan seguir trabajando sobre la misma línea, ya que su equipo se está entendiendo en la cancha, empezando a tener un mejor manejo entre líneas, mientras que lo anímico lo trabaja en el día a día durante los entrenamientos, pensando siempre en positivo.

Los goles

-0-1 (Minuto 17) Alison Rodríguez recibe balón para enfilarse al arco albiverde y sacar potente disparo raso que vence la estirada de Wendy Toledo.

-0-2 (Minuto 33) Katia Estrada derriba dentro del área a Alison Rodríguez, para que se decrete la pena máxima, que ejecuta a la perfección Fabiola Ibarra engañando a Toledo.

-0-3 (Minuto 55) Disparo de Alison Rodríguez que rechaza Toledo, para que le quede el esférico a Iturbide, que estaba ligeramente adelantada, y lo mande al fondo de las redes.