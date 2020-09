Sube 50 % costo de la producción de algodón en Madero

Tras la cancelación de los programas de apoyo al campo, incrementó en un 50 por ciento, aproximadamente, los costos de producción del algodón, afirmaron productores de Francisco I. Madero.

Explicaron que para establecer una hectárea se gastaban alrededor de 40 mil pesos, y en esta temporada se gastan más de 60 mil, pues hay que considerar también que muchos de los insumos se cotizan en dólares.

Antonio Hernández, encargado de la planta despepitadora 6 de Octubre, manifestó que anteriormente les otorgaban un subsidio del 50 por ciento para comprar las coberturas del precio, pero ahora el programa desapareció, al igual que el Proagro.

Para los créditos con la Financiera Rural no les pedían garantía y los intereses eran del 6 por ciento para las mujeres y el 7 por ciento para los hombres, y ahora si no hay garantía no autorizan los préstamos y los intereses son del 15 por ciento, aproximadamente.

También se canceló el programa del combate a la plaga, por lo tanto los costos de producción aumentaron drásticamente, pues los campesinos deben asumir todos esos gastos.

Hernández dijo que anteriormente, con los apoyos que les daban, les adelantaban cerca del 50 por ciento del recurso y lo utilizaban para sembrar, además les daban cierto porcentaje para asegurar sus cosechas de los fenómenos naturales, como lluvia o granizo y este año muchos productores no lo pudieron comprar y se arriesgaron a cultivar sus tierras pese a que si se registra un evento natural la calidad del producto disminuya o pierdan la cosecha.