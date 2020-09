Piden reconsiderar clases presenciales

La Unión Nacional de Padres de Familia comité Torreón, pidió a la Secretaría de Educación (SE) de Coahuila considerar el regreso a clases presenciales en escuelas públicas de nivel básico hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en verde.

"El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que los niños regresarían hasta que ya estuvieran las entidades en semáforo verde y que se garantizara la seguridad sanitaria de todo el personal. A pesar de que ha habido inconvenientes para la conexión de los estudiantes, el ciclo escolar se está salvando desde casa gracias a los maestros, maestras y a los padres, yo creo que lo primero que hay que garantizar, es la salud", señaló María Caro, presidenta de dicha asociación que incorpora a cerca de 400 padres y madres de familia.

Mencionó que para un retorno seguro a los centros escolares es importante la sanitización de los mismos durante su apertura y de manera periódica. "Nosotros hemos estado en contacto con maestros, sobre todo del sector público y nos dicen que muchas veces en las escuelas no cuentan ni con agua, entonces, cómo van a hacer que los niños se estén lavando las manos constantemente, además, debe haber gel antibacterial, jabón, cubrebocas para los docentes, es un problema más grande, no nada más es, 'ya estamos abriendo la economía y ya vamos a abrir las escuelas', pues no, hay que esperarnos un poquito más".

PANDEMIA

Medidas

Caro indicó que enviar o no a los niños a la escuela es decisión de cada padre y que en este sentido lo que se podría hacer es emitir recomendaciones contra el COVID-19.

400

PADRES

De familia se encuentran adheridos a la Unión Nacional en la ciudad de Torreón.

Fotos: La i

Tel.- 7166012

NúMERO