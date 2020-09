Suzy Cortez se retiraría tatuajes del Barça ante conflicto con Messi

Luego de hacer una protesta en contra del actual presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Suzy Cortez se pronunció una vez más.

Esta vez lo hizo en exclusiva con El Siglo de Torreón, donde compartió su decisión de retirarse los tatuajes que tiene del club en su cuerpo ante la situación del jugador, asegurando que es indignante lo que ocurre.

"Me indigna que el FC Barcelona esté intentando denunciar ante la justicia a Messi, el mayor jugador de la historia y el mayor ídolo del Barcelona, ​​lo están tratando como a un bandido. Si eso pasa, me borraré el tatuaje con el escudo del equipo y nunca volveré a España. Si no fuera por Messi, el Barça habría caído en segunda división de La Liga. #FreeMessi", expresó.

Desde sus inicios, Cortez ha demostrado el amor por el futbol y su admiración hacia Lionel Messi, convirtiéndose en un símbolo sensual de la afición azulgrana.

En la actualidad, Suzy Cortez es una de las modelos sudamericanas más populares de las redes sociales.