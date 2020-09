Carmen Salinas retiró el veto de Xavier Ortiz de Televisa

Ante la muerte de Xavier Ortiz, Carmen Salinas ha recordado la participación del actor en la obra de teatro "Aventura" como algo increíble. Para la actriz y productora, tanto Ortiz como Alejandro Tomassi y Libertad hicieron un maravilloso personaje.

Por el cariño que le tiene, al enterarse del fallecimiento de Xavier, la tarde de este lunes, la actriz de películas de ficheras pensaba que tal vez era mentira.

"Estoy muy triste porque no puedo creer todavía que esté muerto Xavier Ortiz. Todavía el miércoles me mandó un Whatsapp donde me dice 'manina, la extraño mucho, cómo está' y me pidió que le grabara un anuncio para una fundación para ayudar a los niños enfermos de COVID-19", compartió.

"No puedo concebirlo que ya no esté", lamentó la estrella de 80 años.

En 2004, Ortiz interpretó por primera vez a Bugambilia, papel en el que Carmen Salinas le tuvo mucha fe.

"Yo dije 'está muy bonito y él puede hacerme una Bugambilia muy bonita y así fue'", relata.

La actriz recordó las veces que ayudó al exintegrante de Garibaldi. Cuando en 2011 Ortiz tuvo un accidente automovilístico que involucró a una política mexicana, lo fue a ver hasta su casa y comenta que tenía una herida desde el dedo gordo hasta casi la cintura. Salinas en aquel momento le dio un apoyo económico.

Además Salinas tuvo un papel importante en la carrera de Ortiz pues, cuenta, ella ayudó a que le quitaran el veto en Televisa.

"Me dio mucho gusto haber intervenido por él y que me dijera 'madre, ya me dieron hasta una telenovela'".

"Estoy mucho muy triste porque yo tengo mucho respeto y amor por todos mis compañeros que trabajan conmigo y estoy inmensamente triste".