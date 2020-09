James Rodríguez completa su traspaso al Everton

"Estoy muy, muy feliz de estar en este gran club, un club con tanta historia", declaró el futbolista en la página web de su nuevo equipo tras poner fin a su paso por el Real Madrid, que, a su vez, mostró a James "su agradecimiento y cariño por todo este tiempo que ha formado parte" del club, además de desearle "mucha suerte en esta nueva etapa de su trayectoria profesional", dijo en un comunicado.

Cerca del Atlético de Madrid el pasado verano, cuando el Real Madrid finalmente lo retuvo, la última temporada ha evidenciado que su salida este verano era más que probable, con nada más catorce partidos en todo este curso, en los que ha aportado un gol y dos asistencias, pero en el que su protagonismo ha sido más que puntual.

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.



Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton pic.twitter.com/JmPYoTP4u8