Serena Williams logra pase a cuartos de final en Abierto de EUA

Pero tuvo que sufrir al máximo.

Williams debió remontar en el tercer set y acabó dando otro paso para conquistar su título número 24 de Grand Slam al doblegar el lunes 6-3, 6-7 (6), 6-3 a la griega Maria Sakkari.

Fue el desquite del duelo que habían protaganizado apenas dos semanas antes en el Abierto Western & Southern. Sakkari cantó victoria entonces, también en tres sets, cuando Williams padeció con calambres en las piernas y se desdibujó en el tramo final.

Let it all out @serenawilliams!



She defeats Sakkari in a 3-set battle and is through to the QF #USOpen. pic.twitter.com/TXFTxMXL34