Convivencia segura en mi zona habitacional

El avance del semáforo por la pandemia del Covid-19, permite realizar más actividades al aire libre y se pueden aprovechar espacios como plazas, albercas, gimnasios o jardines.

En los fraccionamientos de Casas TRIO, se retomaron estás actividades con los protocolos sanitarios recomendados en trabajo en equipo con los habitantes y se establecen ciertos candados para evitar revertir el control de los contagios, no bajar la guardia con el uso de gel antibacterial, cubrebocas y distancia.

Correr o Caminar

Si eres de los que madrugan para caminar o trotar un rato alrededor de la plaza o dentro del fraccionamiento, puedes continuar con la rutina siempre y cuando ajustes la dinámica acudiendo solo (a), usar cubrebocas y evitar el contacto con otras personas. Al regresar a tu casa limpiar tu calzado y tomar un baño.

Casa Club - Gimnasio

Levantar una lista de vecinos que regularmente lo usan, para así establecer horarios y dependiendo el tamaño de las instalaciones limitarlo de 3 a cinco personas. Delimitar las áreas si existen aparatos o zonas para pilates o ejercicios de piso y cada vez que se usen limpiarlo con agua y cloro, de igual forma si se tienen mancuernas o cuerdas. Poner un tapete sanitizante en la entrada, gel antibacterial y llevar un registro de la temperatura de cada uno, el funcionamiento es similar al que establecen actualmente los gimnasios particulares.

Paseo con Niños

Si son pequeños que estén siempre acompañados de un adulto, cada uno con su cubrebocas, si son hermanos limitar los juegos solo entre ellos, en caso de usar bicicleta, patines o algún montable, desinfectarlo antes y después de usarlo. No compartir juguetes y provocar más la actividad física: que corran o brinquen. De igual forma al terminar antes de entrar a casa, sanitizar sus zapatos y bañarse.

Alberca

La Organización Mundial de la Salud resalta que no hay evidencia se contagios por este medio, pero es indispensable la buena higiene y prevalezca sana distancia. Los horarios deben ser aún más estrictos porque no se cuenta con la protección de la mascarilla. Evitar el uso de las regaderas y cambiadores, no compartir ningún tipo material para ejercitarse, revisar la cloración del agua, mantener la limpieza de la zona al menos unas vez la día.

Paseo del Perro

Cuidar sobre todo la correa y cadena con las que se pasean, desinfectarlas antes y después de uso. El dueño debe usar cubrebocas el animal no, como antes llevar bolsas para recoger sus excrementos y al regreso limpiar sus patas con toallitas húmedas, no aplicar cloro ni alguna otra sustancia que para ellos son dañinas.

Comunicación

Al estar en una zona habitacional donde se conocen todos, es más sencillo aplicar estos protocolos para lograr una nueva normalidad y todos puedan disfrutar de los espacios.