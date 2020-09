Paty Navidad arremete contra chip cerebral de Elon Musk

La actriz Paty Navidad hizo un llamado con un video en Instagram para no dejarse engañar por el chip cerebral que desarrolla la compañía Neuralink, de Elon Musk.

En el video, la también cantante detalla que, en un futuro, el chip que está siendo probado en cerdos, será implantado en el cerebro de las personas sin su consentimiento y servirá para obtener y sembrar información personal.

"No nos dejemos engañar. No permitamos perder nuestra esencia espiritual y humana, cuidemos, defendamos nuestro poder esencial y natural, no destruyamos, no vendamos nuestra alma, nuestra libertad de pensamiento, de sentimientos, de ser y de hacer", expresó Navidad.

"No nos dejemos convertir en robots mecanizados, automatizados, manipulados y controlados por unos cuantos, para su beneficio personal. Somos energía, luz y amor infinito, creados divinamente a semejanza de Dios", agregó.