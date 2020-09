"Fernando, Torreón está en tu corazón"

Tales exclamaciones venían de fans, amigos y familiares que se congregaron en el aeropuerto para recibir al ganador de La Voz Azteca, Fernando Sujo.

El torreonense arribó este domingo a las 5:50 de la tarde, en compañía de su madre, Laura. Las personas que lo aguardaban traían playeras en las que podían leerse mensajes para el chico. Dos niñas le llevaron un dibujo que le realizaron días atrás.

Con su trofeo conmemorativo de La Voz en mano, Sujo arribó luciendo una playera negra que decía #TeamNodal y un sombrero blanco que le dio Christian, quien fungió como su coach en el concurso.

La primera en platicar con El Siglo de Torreón fue la señora Laura, madre de Fernando.

"No me esperaba esto, la verdad estoy muy emocionada. Estoy muy orgullosa de Fernando. Su sueño es la música y desde el primer momento que me dijo que quería cantar, yo lo apoyé", comentó la madre, quien al ver a tanta gente en el aeropuerto reconoció que hasta la piel se le puso chinita.

Fernando Sujo seguía pendiente de su gente. No dejaba de tomarse fotos con quienes se lo pedían. Su alegría por volver a su tierra tras tres meses de ausencia era evidente.

Tras platicar con uno de sus primos, Sujo charló con El Siglo de Torreón. Dijo que dedica su premio a toda la Comarca Lagunera. "Dedico este premio a toda mi familia, a toda nuestra gente. Aquí está este premio, que es para ustedes", comentó.

Sujo se mostró entusiasmado de que en la contienda por el primer lugar no solo lo apoyaron amigos, familiares y compañeros, ya que de igual manera votaron por él habitantes de la región que no lo conocían y de otras partes del país.

En cuanto a Nodal, Fernando dijo que se ha vuelto su hermanito, ya que además de darle consejos musicales cuentan con historias de vida similares.

Al salir del aeropuerto, una camioneta blanca esperaba al lagunero y a su madre. Subieron al vehículo y continuaron su camino encabezando una caravana que comenzó en el exterior del aeropuerto y terminó en Diagonal Reforma.

En el segundo auto iban los abuelos de Fernando, doña María Elena y don Pablo. Ambos platicaron también con esta casa editora.

"Me siento muy orgullosa de mi nieto. Aquí lo tenemos ya, para apapacharlo y seguirlo apoyando en todo", dijo su abuela.

Por su parte, don Pablo lloró de la emoción de ver a Fernando y además compartió que cuando audicionó cuando tenía 14 años en Televisa no lo quisieron.

"Pero miren lo que es Dios, la vida y el destino; ya es un ganador y con ello ha puesto en alto el nombre de toda La Laguna", externó.

Fernando Compeán