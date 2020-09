Buscan forma de apoyar a estudiantes en Durango

Se analiza la manera de apoyar a los estudiantes que no cuentan con dispositivos electrónicos que les ayuden a recibir de mejor manera sus clases virtuales.

Así lo manifestó Norma Rodríguez Contreras, directora de Educación Municipal, quien destacó el interés de los escolares por continuar aprendiendo a pesar de la contingencia, de los padres que los han apoyado y de los maestros que han sido ingeniosos para enseñar. Consideró que las niñas, niños y adolescentes han sido los más afectados por la pandemia del Covid-19, pero además, su resiliencia es un ejemplo para los adultos.

Recordó que según datos estadísticos, en Durango solamente el 60 por ciento de la población tiene acceso a Internet, lo que de alguna manera se convierte en una limitante para los estudiantes. Por esta razón se ha dado prioridad a la educación a través de la televisión y de los cuadernillos de trabajo, para no dejar de atender a quienes no tienen acceso a la tecnología. Muchos maestros hacen su mayor esfuerzo para que sus alumnos no sean relegados de las clases y eso es una muestra del interés que hay de trabajar en equipo. La funcionaria municipal resaltó que las clases se mantendrán en modalidad no presencial, hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, ya que es prioridad la salud y la vida de los niños y sus familias.

Fue en marzo pasado, cuando la contingencia sanitaria orilló a suspender las clases en las aulas.