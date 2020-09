Ni me interesa tu vida: Frida Sofía a Ninel Conde tras polémica

Luego de que Ninel Conde arremetiera contra Frida Sofía tras declarar en contra de su actual novio, Larry Ramos, la hija de Alejandra Guzmán respondió en sus redes sociales.

Larry Ramos, quien habría tenido una relación con Frida Sofía en el pasado, recibió malos comentarios por parte de su ex, lo que molestó a la intérprete de 'Bombón Asesino'.

"¿Qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá?", dijo Ninel, agregando que posiblemente Frida había conspirado con Giovanni, su exesposo, para hablar mal de su reciente romance.

Frida no se quedó callada y tomó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje:

"Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que “qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá”, yo te respondo “pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioriza (sic) andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo”. Y no de cualquiera.... creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones", escribió.

Actualmente Ninel se enfrenta legalmente en contra de Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel.