Julieta Venegas llega con clásicos al Hay Festival Querétaro 2020

Desde su autoconfinamiento en Argentina y con ayuda de un piano, una guitarra, su inseparable acordeón, su particular voz y sus reconocibles canciones, fue como la mexicana Julieta Venegas ofreció un show virtual dentro del marco de la quinta edición del Hay Festival Querétaro Digital 2020.

Este sábado, la tijuanense llegó de manera digital a millones de hogares mexicanos con un breve pero sustancial recital en el que reversionó algunos de sus más grandes éxitos, durante los 45 minutos que duró su show.

Sentada frente a su piano, Julieta agradeció ser invitada a este encuentro cultural, que este año es digital por la pandemia derivada del coronavirus.

Uno de los temas que cantó durante su mini concierto fue "Mujeres", un tema que dijo, escribió al ver las marchas y movilizaciones que miles de mujeres hicieron a inicios de este año en la capital del país para pedir el cese a la violencia de género.

"La escribí cuando empecé a ver a las mujeres marchando en México, me conmovió un montón verlas desde Argentina, me dolió mucho no poder estar ahí. Me dolió ver cómo se reflejaba en los medios, cómo reducían el tema de sus protestas al decir que lo que hacían era vandalismo", detalló durante su show.

La cantante agregó que creó esta canción con la firme convicción de unirse al llamado de millones de mujeres que piden justicia y equidad para las mujeres.

"Estoy convencida que la violencia de género compete a la sociedad, pero que empieza con la conexión que sentimos todas las mujeres y cómo nos enfrentamos. Es una canción para incendiar los corazones de hombres y mujeres", explicó.

Durante los 45 minutos que duró su recital, la cantante pudo hacer un rápido recorrido por lo mejor de su discografía, lo cual quedó constatado con la interpretación de temas como "Ilusión", "Oleada" y "Te vi". También hubo espacio para interpretar algunos temas de compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero, ya que, aseguró, le gustan las canciones de despecho.

Sintonizado por internautas de Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Ciudad de México, Yucatán, Oaxaca y Perú, el espectáculo arrancó esta tarde a las 17:45 horas con el tema "Ilusión", al que siguieron canciones que la misma artista calificó como de amor, de despecho "mis favoritas"– bromeó–, así como temas que inspiró en los versos de una poeta cercana a ella ("Dos soledades") y en las recientes movilizaciones feministas acaecidas en el país.

Antes de despedirse, Julieta interpretó "Me voy", una de las canciones emblema en su carrera y que logró que llegara a todo el continente y otras partes del mundo.