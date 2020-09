¿Estreñimiento? Evita la automedicación

Si alguna vez has estado estreñido, es probable que hayas tomado laxantes de venta libre. Existen varios factores, como la alimentación deficiente, la falta de actividad física y algunos medicamentos, que pueden alterar el funcionamiento normal del intestino y provocar ese tráfico lento.

Hay muchos purgantes de venta libre para tratar el estreñimiento ocasional de muchas formas.

Es muy importante leer las instrucciones de la etiqueta con atención y que los tomes según se indica.

El uso excesivo de laxantes puede causar efectos secundarios graves. Sin embargo, el Coloproctólogo, Enrique Valdez Landeros, exhorta a no automedicarse, primero saber diferenciar si el estreñimiento viene desde pequeños o es de reciente aparición, porque dependiendo de la edad puede ser un alarma de cáncer de colon o recto.

Resalta que en cualquiera de las circunstancias acudir al médico para iniciar el protocolo de estudio o hacer los cambios necesarios de control.

“Jamás automedicarse tener una cultura de salud y acudir con el médico para una evaluación completa y definir qué es lo mejor. Es frecuente ver pacientes con tiempo de automedicarse y nunca se corrige el problema, solo en episodios cuando toman los medicamentos y al evaluarlos quizás ya haya algún tumor”.

Explica además que muchos de estos medicamentos no se sabe qué efectos adversos pueden causar y no son aptos de usarse para todas las personas, por más que muchos remedios o productos se venden naturales o naturistas, pero no se sabe cuál es su efecto deseado o adverso, es importante escuchar la versión del médico.

El especialista recomienda revisar los cambios de estilo de vida que contribuyen al estreñimiento. Ingerir alimentos ricos en fibra como el salvado de trigo, avena, frutas y verduras frescas. Tomar mucha agua y hacer ejercicio, si se toman medicamentos verificar que no sean la causa y si con estos ajustes persisten las molestias ahora sí es necesario acudir a una revisión.

NO DEJES PASAR SI PRESENTAS ESTOS SÍNTOMAS

• Heces con sangre.

• Dolor o cólicos intensos.

• Debilidad o cansancio inusual.

• Mareos.

• Sangrado rectal.

• Cambios inexplicables en los patrones del intestino.

• Estreñimiento que dura más de siete días.