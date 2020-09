Ava Max lanza un nuevo sencillo 'OMG What's Happening'

Franca, pero misteriosa. Empoderada pero también vulnerable. Dulce, pero loca.

La dualidad que impulsa a Ava Max, la consolida como una de las artistas pop más escuchadas del mundo y ahora acaba de lanzar un nuevo tema. Se trata de OMG What's Happening.

La hija de inmigrantes albaneses dejó la escuela y explotó en 2018 a escala global con su éxito, triple platino Sweet But Psycho, que registró dos billones de streams, asegurando un lugar en el Top 10 de Billboard Hot 100 durante tres semanas.

A medida que la canción tomó al mundo por asalto, The New York Times la nombró entre las "54 Mejores Canciones del 2019," y Rolling Stone la bautizó como "Una artista que necesitas conocer".

Volviéndose ineludible, Sweet but Psycho recibió una nominación dentro de la categoría de "Choice Pop Song" en los Teen Choice Awards y se llevó a casa el premio como "Mejor Artista Push" en los MTV Europe Music Awards en él 2019.

Además, se presentó en programas como The Late Late Show with James Corden, Jimmy Kimmel Live!, y The Today Show, apareció en publicaciones de revistas como Vanity Fair, Billboard, Paper, Forbes y más.

Ella solo aceleró este rápido ascenso al estrellato del pop con las ventas de oro de su sencillo So Am I (357 millones de streams en Spotify), Salt (177 millones de streams en Spotify), y Kings & Queens (201 millones de streams en Spotify).

Desde el principio, Who's Laughing Now continuó con esta buena racha, acumulando más de 13 millones de visitas en YouTube y 1.6 millones de streams en menos de una semana. En medio de este torbellino, continuó trabajando arduamente en su álbum debut, Heaven & Hell.

Sufría burlas

"Querían poner mi cabeza en el retrete", recuerda la artista Ava Max para ejemplificar que ser famoso no quiere decir que toda la vida es siempre de color rosa. Dice en una entevista que publicó el diario El Universal que sufrió de bullying cuando iba a la escuela y que eso marcó la forma en la que entiende su carrera en la música ya que no lo considera un privilegio o un pretexto para sentirse superior a los demás. "Es algo muy desafortunado y triste, lo he vivido y dejé la escuela por eso, fue muy grave, querían poner mi cabeza en el retrete", comentó la estadounidense en conferencia.