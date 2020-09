Buscan impedir que sacrifiquen a perros en Gómez Palacio

La asociación Defensoría Animalista organiza una marcha pacífica para impedir los sacrificios caninos masivos en Gómez Palacio y exigir la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado, el reglamento de Salud y el Código Penal, además de sancionar a dueños irresponsables.

Argentina Carrillo, integrante de la asociación, detalló que la marcha será este miércoles 9 de septiembre a las 10 de la mañana, la cual partirá de la Plaza de Armas rumbo a la presidencia municipal, donde realizarán un plantón en el que pedirán un encuentro con la alcaldesa Marina Vitela.

"La postura de nosotros es que lamentamos mucho lo que le sucedió por la persona que murió...Al que tiene las heridas hemos intentado buscarlo, pero nadie nos sabe dar datos para ayudarlo, para saber qué necesita, si algo podemos hacer, reunir dinero, no sabemos nada y no hemos podido dar con él", explicó.

Lo anterior lo declaró en relación al caso registrado la semana pasada en la colonia Miguel de la Madrid, donde una jauría atacó y dio muerte a un hombre y dejó gravemente herido a otro más.

De acuerdo con Carrillo, el sacrificio de los animales no es la solución, "como abogados que somos, el máximo bien jurídico es la vida humana, no estamos cegados, pero no es la solución en la que el Gobierno quiere frenar esto", recalcó.

Por lo que insiste en aplicar sanciones y de esa forma, además de generar mayor conciencia sobre las obligaciones que se tienen al contar con una mascota, entraría dinero a las arcas municipales.

"¿De dónde vienen los perros callejeros? Antes de estar en la calle tuvieron un dueño, entonces si empiezan a atender los reportes y a multar, entonces se empezará a generar otra cultura".

