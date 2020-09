Resurge el barrio rojo de Ámsterdam

"¿Cuánto? ¿Cuánto sale?", pregunta un individuo de tez blanca enfundado en bermudas de mezclilla y playera sin mangas color gris.

-"Pásele, papi, aquí tenemos ventilador y sabemos cómo quitarle el calor", responde la mujer de cabello largo oscuro, piel morena y caderas pronunciadas.

Son las 16:00 horas, los termómetros marcan 32 grados centígrados y con una gran sonrisa en el rostro Mari recibe un nuevo cliente. Cierra la puerta y recorre la cortina de tela roja.

La originaria de Santo Domingo, capital de República Dominicana, alquila una vitrina en el llamado corredor latino del Barrio Rojo de Ámsterdam, ubicado a espaldas de la Oude Kerk, la iglesia parroquial más antigua de la ciudad.

"Eso de comunidad latina ya es sólo un decir, quedan sólo un par de cubanas y colombianas, el resto somos dominicanas", dice la sexoservidora.

Llegó aquí hace dos años procedente de Madrid, donde contrajo matrimonio y obtuvo pasaporte español. Afirma que venir a Ámsterdam y dejar la familia en España fue una decisión acertada.

"Nos cerraron [las ventanas] por más de dos meses a causa del corona [COVID-19]. No tenía nada que hacer aquí, regresé a Madrid, allá pasé el confinamiento con la familia", sostiene.

Recuerda que si no hubiera estado registrada como trabajadora independiente ante la Cámara de Comercio de Holanda y pagado debidamente sus impuestos, se hubiera quedado sin ningún tipo de ingreso durante el lockdown. "Me llegó algo de dinerito y con eso la pasé más o menos tranquila. Al menos hubo dinero para los gastos", cuenta.

De pie bajo el marco de la puerta, la sexoservidora cuenta que desde el pasado 1 de julio volvió a trabajar. En los primeros días tras el confinamiento, el precio de alquiler de las habitaciones se redujo para darles un "respiro". Por lo regular, la renta de algunos espacios van desde 90 euros por el turno de 10:00 a 19:00 a 170 euros de 20:00 a 5:00 horas.

Los clientes regulares fueron los primeros en volver, todos holandeses. A partir de agosto, por las calles adoquinadas y los canales que atraviesan el barrio conocido localmente como De Wallen, comenzaron a llegar los turistas, por ahora sólo europeos.

"Me alegra que el negocio tome poco a poco su ritmo", comenta la mujer. En el interior de la habitación, sobre el tocador hay una botella de gel desinfectante, un atomizador con alcohol, un medidor la temperatura, un paquete con guantes de látex y una caja de cartón con tapabocas.

En la pared hay un par de posters, uno con íconos mostrando la manera correcta de lavarse las manos, y otro publicado por el gobierno central explicando qué hacer si una persona presenta síntomas como calentura, resfriado o tos. Sexo a un metro y medio de distancia es imposible, pero las mujeres se las han ingeniado para poder hacer su trabajo en época de COVID-19.

Incluso publicaron un protocolo que, a su juicio, está apegado a las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM).

El documento contempla desde el uso de guantes de látex y mascarillas hasta la prohibición de besos y sexo oral. "Le metemos un poco de creatividad, evitamos el sexo cara a cara y procuramos dar la espalda. Por ejemplo, de misionero no, perrito sí", explica Mari soltando la carcajada.

"Cuando entra el cliente, le mido la temperatura, le doy su mascarilla y me pongo la mía; le unto alcohol por todos lados y a lo que vino. "No hay necesidad de explicar qué sí y qué no, son conscientes de la situación. No tengo miedo, éste es un trabajo en el que siempre hay riesgos, así que estoy acostumbrada, tomo mis precauciones", precisa.