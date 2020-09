Una vez que estás en México quieres volver: Almagro San Miguel

De acuerdo con la prensa española, Almagro San Miguel es una de las jóvenes promesas de la actuación.

El sevillano ha logrado un gran reconocimiento en poco tiempo gracias a su trabajo en las series Hernán y Vis a Vis: El Oasis, en donde encarna a Gonzalo Sandoval y "Diego Ramala", respectivamente. Almagro platicó vía zoom con El Siglo de Torreón de su labor en ambas producciones y resaltó la conexión que siente con México, en donde le gustaría volver a trabajar.

-¿Cómo estás?

Excelente, todo muy bien.

-¿Estás en Madrid?

Claro, acá andamos con todo.

-¿Cómo va la situación?

Parecía que estábamos saliendo de esto, pero la cosa se ha puesto un tanto complicada, estamos viviendo momentos de incertidumbre. Es que han surgido varios rebrotes y pues bueno, a ver qué pasa.

-Hace unas semanas llegó a Netlix, Vis a Vis: El Oasis, ¿Cómo te sientes del buen recibimiento que ha tenido la serie?

Encantado de que esté gustando tanto. Es una maravilla estar en este tipo de proyectos y ver que a la gente le guste es gratificante.

-¿Qué hay con tu personaje, 'Diego Ramala'?

"Dieguito", como lo llaman la familia Ramala, es un chico que se quedó sin padres y entonces el narcotraficante "Víctor Ramala" (David Ostrosky) lo adopta pensando en cederle la batuta, sólo que no contaba con que el chico se enamoraría de su hija y entonces eso provoca que todo cambie.

Hace poco El Siglo habló con tu compañera de reparto Lisi Linder ("Mónica Ramala"), ¿Qué tal trabajar con ella?

Les cuento que es maravillosa. Tiene una escena en la que debe cantar con mariachi y logró hacerlo muy bien. Mis respetos para ella, es una mujer valiente, sin miedo.

-¿Tú cantas?

Solo en la ducha, ahí canto muy bien.

-La trama de Vis a Vis: El oasis gira en torno a México, ¿No es así?

Efectivamente. Yo venía de México, cuando vuelvo de su país y me entero que en el siguiente proyecto en el que estaría mi familia sería mexicana en ese momento me di cuenta que México está en mi vida y que tengo una conexión con ustedes por una cosa o por otra. Ahora, trabajar con Ostrosky fue también como recibir clases, es un gran actor y también les cuento que Alma Itzel es actriz mexicana y ella es la hija de "Víctor", de quien "Diego" se enamora.

-Cuando dices que venías de México era porque acá hiciste la serie Hernán, ¿Qué tantas satisfacciones te dejó tal proyecto?

Fue el primer proyecto en el que tuve un papel protagonista. Hernán iba con todo, arriesgaron mucho los productores para ofrecer un producto de calidad. Ahora, debido a esto tuve que vivir en México seis meses y fue maravilloso.

-Sin duda, ¿Se puede decir que el proyecto te catapultó?

Totalmente y además tras salir Hernán la gente me preguntaba mucho por mi carrera y eso pues fue fascinante.

-En Hernán, encarnas a Gonzalo Sandoval, un personaje histórico y es de suponerse que tuviste que estudiar la historia de la conquista de México

Efectivamente, en España, en las clases de historia, no se habla de Hernán Cortes, te hablan solamente de Colón que descubrió América. No se habla nada de la cultura mexicana, así que la descubrí yo mismo al radicar en Tierra Azteca. Les cuento que conocí sitios tan lindos como Tenochtitlan.

-¿Qué hiciste esos seis meses acá en México, aparte de trabajar?

Comer, todo mundo quería darme a probar sus alimentos. Muchas personas me ayudaban en todo. Me encantó el clima y la hospitalidad que tienen. Una vez que estás en México quieres volver. También fui a Catemaco, me hicieron un temazcal y fue una cosa alucinante, salí cambiado.

-¿Está en tus planes trabajar de nuevo acá?

Yo encantado, de hecho lo estamos intentando. Tengo que trabajar mi acento. Me encantaría hacer otro trabajo en la República Mexicana.

-Naciste en Sevilla, estudiaste derecho y terminaste en la actuación, ¿Cómo fue ese proceso?

Era mi intención ser abogado, sin embargo, mi madre me inculcó el deseo de actuar. Mi primer contacto fue en el teatro, lo primero que hice fue teatro de calle.

-¿Viene algún nuevo proyecto?

Sí, ya hemos empezado a grabar, pero todavía no puedo darles detalles de lo que estamos haciendo. Después de este encierro ha sido emocionante volver a trabajar, eso sí con unas medidas de seguridad bestiales.