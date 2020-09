Cañaveral, en su mejor momento

A lo largo de 25 años, el grupo Cañaveral ha tenido incontables aciertos, pero también tropiezos, de los cuales sus integrantes han aprendido y hoy en día pueden decir que se encuentran en su mejor momento.

"La vida del grupo es como un proceso natural de todos los seres humanos. En cada proyecto hay altas y bajas, pero dodo es un aprendizaje de vida. Hay que quedarnos con lo positivo de lo negativo.

"Me atrevo a decir que la carrera de Cañaveral está en su mejor momento en cuanto a frescura, creatividad y música. Siempre vamos para adelantados liderados por mi querido padre, Humberto Pabón", dijo Emir Pabón en una charla con El Siglo de Torreón vía zoom.

El cantante platicó virtual de la salida del disco Veinticinco tan en formato digital como físico, con el que justo celebran sus primeras bodas de plata. Se trata un CD+DVD que incluye 18 melodías.

"Estamos muy contentos y emocionados de que este viernes -Ayer- salió nuestro material con el que festejamos un cuarto de siglo. Tiene una producción maravilla y además muchos artistas nos acompañaron en las interpretaciones", comentó.

De acuerdo con Pabón; Kika Edgar, María José, Ana Bárbara, Tana Planter, Dai, Karla Vallín, Banda Los Sebastianes y Gabriel Romero son los cantantes con quienes los "cañaverales " realizaron los duetos.

"Enamorado y sin ti es un tema con Ana Bárbara; con Kika cantamos Aun te guardo rencor. Todos los duetos quedaron geniales. Son grandes artistas y seres humanos que aportaron algo muy bonito a este álbum de aniversario".

Durante la charla, Emir reveló que sin duda, su padre, Humberto, lo ha guiado de manera acertada tanto en su vida personal como profesional.

"Mi padre me ha enseñado a ser una persona perseverante. Me ha mostrado cómo ser una persona correcta. Él es mi ejemplo a seguir, me ha inculcado cosas positivas y la prueba está en que siempre trabajamos juntos, siempre en mancuerna".

El artista comentó que hay posibilidades de que Cañaveral pueda reactivarse en los escenarios antes de que finalice 2020 con conciertos en los que asistan pocas personas y con las medidas sanitarias.

"Ya hay planes de hacer algunos show con poquitas personas o bien los conciertos en línea. Hay que seguir aprendiendo de estos momentos, cuidarnos en casa, hacer ejercicio y otras cosas que te van a aportar algo en un futuro.

"Ya en 2021 esperemos que todo este estable para poder reactivar nuestros conciertos y por ende la gira de nuestro 25 aniversario con la que esperamos volver a nuestra querida Comarca Lagunera, estaría bien chévere volver con ustedes", destacó.

Bastante entusiasmado, Pabón manifestó que la mayoría de los éxitos de Cañaveral le agradan, sin embargo, reconoció que la que más ha trascendido en Spotify es Tiene espinas el rosal, que cuenta con más de 61 millones de streams.

"No tengo una canción favorita del grupo porque a todas les he tomado cariño. Tiene espinas el rosal, es uno de los temas muy queridos, es una bendición que al día de hoy siga en el gusto de la gente. Me hace muy feliz que la melodía siga en el corazón de la audiencia".

De igual manera, el cantante aceptó que su famoso grito de "Hui pi pi", el cual exclama en las presentaciones de Cañaveral, es algo que también ha provocado que el grupo destaque.

"Ese grito es el sello de Cañaveral. Es genial llegar a algún lado y que por esa y otras razones identifiquen a nuestra agrupación".

Por otro lado, Emir dijo que a la par del grupo tiene su proyecto de solista al que ha llamado "cumbiatón". Comentó que le ha dado gratas satisfacciones hasta ahora.

"El primer sencillo que saque fue Echa pa´ lante, una rola muy positiva; luego se hizo el remix de esta melodía con Joe Montana; luego hice Swing, con Nacho de Venezuela; vienen cosas maravillosas en ese aspecto. A partir de octubre, cada mes, saldrá un tema de un proyecto maravilloso que hice. Es un disco maravilloso que hice, son 20 tracks y tendremos muchos invitados especiales", contó entusiasmado.

"Mi padre me ha enseñado a ser una persona perseverante. Me ha mostrado cómo ser una persona correcta. Él es siempre mi ejemplo a seguir, me ha inculcado cosas positivas y la prueba está en que trabajamos juntos, siempre en mancuerna".— Emir Pabón, cantante.