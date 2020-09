Municipio de Gómez Palacio se hará cargo de puentes peatonales

El Ayuntamiento de Gómez Palacio se hará cargo ahora de los puentes peatonales y decidirán si a futuro volverán a concesionarios a otra empresa.

La mayoría de los puentes se encuentran deteriorados o en mal estado pero luego de la revocación de prórroga de la concesión para la operación, manejo y mantenimiento de 14 puentes peatonales otorgados a la empresa Diseño Corporativo Lagunero S.A de C.V. el Ayuntamiento queda a cargo de los mismos.

El tesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella, explicó que el Ayuntamiento no obtenía ningún beneficio de la concesión otorgada, misma que venció en 2017, puesto que la empresa no daba mantenimiento a los puentes e incumplió con la construcción de seis nuevos puentes, además de que no obtenía ninguna ganancia por la publicidad colocada en ellos.

Debido a lo anterior, el Municipio se encuentra analizando si le es conveniente ocuparse al 100% del mantenimiento de los puentes y rentar esta publicidad o concesionarlos y obtener una participación por toda la publicidad que se coloque.

Como se informó, fue el 30 de mayo del 2002 cuando el Gobierno del Estado autorizó al Ayuntamiento de Gómez Palacio concesionar la operación y manejo de estos puentes por 15 años. El contrato venció el 30 de mayo del 2017 pero ese año se autorizó una prórroga para ampliar el plazo en favor de la empresa.

En octubre del 2019, según un acta de inspección de la Dirección de Obras Públicas a la empresa, se le hizo de su conocimiento la falta de mantenimiento, de acuerdo con lo convenido, además de incumplimientos con la construcción de otros seis puentes.

Las partes pactaron inicialmente que el Ayuntamiento podría cancelar la licencia otorgada por falta de mantenimiento, reparación, aseo o daño de imagen en un 25% de los puentes peatonales.

Adicionalmente, se mencionó que el Ayuntamiento solicitó a la empresa en el 2019 que asistiera con su representante en dos fechas programadas pero no acudieron.

Luego, el 7 de enero del 2020, la Dirección de Obras Públicas hizo del conocimiento de la empresa los daños en los puentes existentes con un expediente acompañado de fotografías y se otorgó a la empresa un plazo de tres días para iniciar correcciones y se avisó de una multa. La empresa no se manifestó.