Santos Laguna no puede de visita y queda 1-1 frente a Juárez

Santos Laguna tuvo un agridulce festejo de aniversario, al igualar anoche 1-1 en Ciudad Juárez ante los Bravos, para sumar su quinto juego al hilo sin ganar como visitante en este torneo.

Y es que los Guerreros sufrieron ante un rival muy inferior y con una pobre propuesta futbolística a pesar de jugar como local en el Olímpico Benito Juárez y que casi se queda con los 3 puntos, gracias a una pena máxima, la única vía por la que pudieron vencer a Carlos Acevedo.

Muy poco que destacar del encuentro, que arrancó sin el "Emperador" Furch como titular, por decisión técnica de su estratega Guillermo Almada.

La primera parte tuvo contadas acciones de peligro, con un letargo insufrible por parte de ambos equipos, quienes batallaron para encontrar ocasiones de gol.

Las esporádicas opciones corrieron a cargo de los cumpleañeros, pero al plantarse frente a la META de Vázquez Mellado, simplemente optaron por otra jugada, sin querer mandar la pelota al fondo de las redes.

Diego Valdés la tuvo al 22', cuando encaró al cancerbero fronterizo, pero optó por ceder a la llegada de Rivero. El toque del chileno fue defectuoso, lo que dio oportunidad a Bruno Romo para cortar el avance, aunque casi anota en su propia portería.

Llegó la pausa para la hidratación por parte de los futbolistas, situación que aprovecharon los técnicos para realizar indicaciones, ante la displicencia de sus pupilos, que para nada asimilaron las recomendaciones.

Los minutos pasaron, con lucha intensa en la media cancha. Al 37', los de la Comarca pudieron abrir los cartones, pero Garnica frenó su marcha y en lugar de jalar del gatillo, buscó realizar una jugada de más, situación que aprovecharon los zagueros juarenses para destruir la intentona albiverde.

Marco Fabián buscaba trascender por parte de los locales, pero nunca se sintió cómodo, aunque alcanzó al 43' a filtrar un balón a Lezcano, quién disparó desviado del marco de Carlos Acevedo, que tuvo pocas apariciones.

La tónica del juego fue la misma, con una propuesta pobre de ambos equipos, buscando algún balón a modo para poder generar peligro, pero sin éxito.

De nueva cuenta transcurrieron los minutos, sin un dominio claro de alguno de los protagonistas, con llegadas muy puntuales. Al 59', Gorriarán tuvo el balón a modo afuera del área, pero el balón se fue por un lado.

La polémica se suscitó en el 64', cuando el silbante duranguense Marco Antonio Ortiz, marcó la pena máxima a favor de los locales, en un jalón de camiseta de "Nando" sobre Olivera, en una jugada prefabricada de los Bravos tras el cobro de un tiro de esquina.

El encargado de cobrar fue Lezcano, quién antes de ejecutar el penalti, detuvo su marcha en par de ocasiones, algo que no está permitido, propiciando que sus propios compañeros, invadieran el área, por lo que el nazareno, volvió a repetir el cobro.

Pero Lazcano volvió con la misma técnica, por lo que uno de sus compañeros volvió a ingresar en zona prohibida delante del "Gato", quién optó por dar bueno el tanto juarense sin duda alguna.

Con el marcador en contra, inmediatamente vinieron los cambios por parte de Santos, con el ingreso de Julio Furch y Gael Sandoval, quienes provocaron el gol del angustioso empate.

Y es que el empate llegó a 10 minutos del final. Los laguneros empujaron y presionaron, sabedores que podían quedarse con la victoria, pero los locales se defendieron bien para pactar la repartición de puntos.

Lamenta las fallas

El empate le dejó un sabor amargo a Guillermo Almada, quien lamentó las fallas que tuvo su equipo, aunque ya apunta para el próximo duelo ante Pumas.

“Tuvimos tres o cuatro en el primer tiempo y otras en el segundo, entonces ahí está el pecado nuestro, de no poder haber concretado las oportunidades que tuvimos, por más que en algún momento nos faltó mayor volumen de juego”.

Enfatizó que los Bravos tuvieron mucha gente atrás y eso les complicó porque se defendieron bien, además que la cancha no estuvo en el mejor estado.

De su zona baja argumentó: “han mejorado en los últimos partidos y estamos más seguros en el fondo, pero apareció ese penal que es inexplicable, porque no hay ninguna infracción del jugador nuestro, pero es una cosa que nos ha sucedido reiteradamente en este campeonato”.

Para el uruguayo, los Guerreros deben seguirmejorando, aunque siempre es beneficioso sumar afuera y tratar de ganar adentro que es lo que tienen que hacer, pormás que quieran llevarse los 3 puntos.

“Los méritos los hicimos, pero lo de la efectividad no. Me deja satisfecha la entrega y disposición que tuvimos por momentos, pero tenemos que seguir mejorando. (Juárez) fue un rival complicado y muy duro para nosotros”.

