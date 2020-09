Sigue debate por semáforo COVID

En poco más de medio año, la pandemia por el COVID-19 ha exhibido la falta de comunicación entre los tres niveles de Gobierno respecto a Coahuila, a tal grado que continúa la polémica por el semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia la Nueva Normalidad.

Este sistema de monitoreo regula el uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 y puede ser rojo (no salgas si no es estrictamente necesario), naranja (si puedes, quédate en casa), amarillo (hay más actividades, pero con precaución) y verde (podemos salir, pero con precaución y prevención).

Ayer, la diputada federal y presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, sostuvo que este indicador se mantiene en color naranja en Coahuila y no en amarillo como lo informó en recientes días el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez.

"Debemos ser honestos, éticos, si tenemos determinada cantidad de enfermos, o de positivos o de defunciones hay que reportarlas. Nunca un tema de salud debe estar supeditado a un tema político, o sea, no le puedo cambiar el color al semáforo porque me conviene políticamente, eso nunca; debe ser lo que es y los ciudadanos quisiéramos darle ese mensaje a las autoridades tanto municipales como estatales de que necesitamos honestidad, y que se digan las cosas como son", expresó.

´¿Qué dato tiene usted?, ¿cuál es el color del semáforo que tiene Coahuila?

"Estamos en semáforo naranja todavía, pero yo digo quienes tienen los datos duros, las cifras concretas, son ellos. Ellos tienen que decirle a la gente, porque yo sí me entero, pues tengo a mis amigos y me entero, pero no me entero de todo. Ellos tienen todo, lo que la gente necesita no es un manejo político de la pandemia, lo que la gente necesita es un manejo médico, científico y honesto", contestó.

La legisladora explicó que la información de COVID-19 la proporcionan las unidades hospitalarias a la Secretaría de Salud del estado, y a su vez esta dependencia entrega los datos estadísticos a la Secretaría de Salud federal.

"No debiera haber controversia en el semáforo porque los datos ahí están, excepto si alguien oculta de un municipio al Estado o del Estado a la Federación o lo cambian, eso sí sería grave", apuntó.

Ante la confusión que pudieran causar las declaraciones de las autoridades sobre el color del semáforo epidemiológico, la diputada federal exhortó a la ciudadanía a continuar atendiendo las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

"Dejemos que los políticos ahí se peleen y que hagan lo que espero que sepan hacer; nosotros, a seguirnos cuidando, hay que seguir usando el cubrebocas, hay que seguir manteniendo la distancia, hay que seguir lavándose las manos frecuentemente y limpiando la casa", señaló.