Capriles no irá a elecciones

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió este viernes la intervención del partido Primero Justicia (PJ), del que forma parte el líder opositor Henrique Capriles, una organización que, sin embargo y pese a los rumores, ratificó su decisión de no acudir a las elecciones legislativas.

La orden tomada por el TSJ, cuyos miembros son vistos como simpatizantes del chavismo y la elección de magistrados fue realizada por un procedimiento exprés que no reconoce la oposición, suspende una medida cautelar de tutela dictada el 16 de junio de 2020. Esa medida suponía el nombramiento de una nueva directiva ad hoc, compuesta por antiguos militantes del partido que habían sido expulsados y acusados de dejarse sobornar por el chavismo, a cuyo frente puso al diputado José Brito, un polémico parlamentario que decidió apoyar a Luis Parra, también expulsado de PJ, como presidente del Parlamento, en lugar de Juan Guaidó.

La decisión del Supremo también implicaba que los colores, nombres y símbolos de PJ podían ser utilizados por la nueva directiva impuesta por el TSJ.

Precisamente, este mismo viernes Parra decidió hacer honor a esa decisión judicial e inscribir una lista de aspirantes a la Asamblea Nacional (AN) para los comicios y auguró: "No hay otro camino que no sea el electoral".

Apenas estaba saliendo Parra del polémico Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando la nueva decisión del TSJ fue publicada a través de un escueto mensaje en su página web.

Anunciada o no en los vericuetos del poder, las palabras de Parra llamando al "ejercicio de ese derecho a la participación" ya quedaban en saco roto, pues ya no eran él ni Brito las cabezas legales del partido.

La misma decisión judicial que les había elevado hasta el liderazgo les había devuelto al infrasuelo.

Hasta el momento no hay noticia de qué sucederá con las otras dos grandes formaciones opositoras que sufrieron la misma medida que PJ, el partido socialdemócrata Acción Democrática y Voluntad Popular, la organización que lidera Leopoldo López.

Poco después de conocer la decisión judicial, Primero Justicia, con su retomada directiva acalló de un plumazo los rumores, ratificó que no acudirá a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.