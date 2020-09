Exalumnos apoyan convertir al Instituto 18 de Marzo en Universidad

Exalumnos del “Instituto 18 de Marzo” pertenecientes a diferentes generaciones se reunieron este viernes para tomar el acuerdo de manifestar públicamente su absoluto respaldo al gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y a los ex directores agrupados en el Consejo Consultivo Honorario, en el sentido de elevar al rango de Universidad al actual Instituto.

Los ex alumnos manifestaron sentirse orgullosos y satisfechos de haber cursado en las aulas de la “18” su educación preescolar, otros sólo la primaria, algunos únicamente la secundaria, aquéllos la preparatoria y, los más, la totalidad de niveles o grados, es decir, desde kínder hasta preparatoria. Mencionaron que el acontecer histórico de La Laguna y, especialmente de Gómez Palacio, ha recorrido un camino paralelo al devenir del Instituto. En él y a través de él, los gomezpalatinos nos identificamos.

Recordaron las épocas brillantes en las que el Instituto destacó: en el ámbito deportivo, de manera muy especial en basquetbol promovido por el afable maestro Luis L. Vargas; Los exponentes que el Instituto produjo en el arte de la oratoria; Los añorados bailes de coronación de las reinas de los festejos celebrados anualmente en el mes de mayo; El gran espectáculo de danza y canto “La evolución del baile”, montado por el profesor Vargas con la actuación de los propios alumnos.

La Banda de Guerra, la Escolta de la Bandera, la Estudiantina, la Rondalla, los torneos deportivos, son elementos naturales de carácter cultural que le han dado sello de identificación al Instituto; pero sobre todo en la Academia, con los maestros de alto nivel de capacitación que le han dado a la “18” categoría de institución educativa de alto nivel y prestigio, misma que se ha sostenido a través de los años.

Los ex alumnos apoyan la solicitud formal para que el Instituto sea elevado a la categoría de Universidad; porque con su quehacer formativo a través de los años de tantas y tantas generaciones, lo hacen merecedor porque tiene cantidad considerable de ex alumnos que ahora son maestros en distintas disciplinas y profesionistas distinguidos en diversos campos.

La reunión citada inicialmente, se llevó a cabo en conocido restaurante, convocado por el presidente de la asociación de ex alumnos del Instituto 18 de Marzo: José Ortiz Hernández “Roque”, los ex alumnos expresan de manera clara y contundente que ven con optimismo la actitud asumida por quienes en un momento determinado tuvieron a su cargo la conducción de las tareas de carácter académico, de naturaleza deportiva y de índole social, que es la formal solicitud al gobernador del estado de Durango: Lic. José Rosas Aispuro de transformar al “Instituto 18 de Marzo” de la Laguna en Universidad, los ex alumnos consideran que el Instituto lo merece, ya es hora de reconocer el esfuerzo de 80 años en la formación de muchísimas generaciones y, porque así lo dispone su propia Ley Orgánica.

Los ex alumnos hacen un llamado respetuoso a todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Región Lagunera a que se sumen a esta propuesta que será en beneficio de los jóvenes laguneros y representa el engrandecimiento de Gómez Palacio.